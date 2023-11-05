الأحد 05-11-2023
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الأحد، 05-11-2023 11:24 ص

الشوفان.. وسيلة مضمونة لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

الفرق-بين-الشوفان-والشعير


الوكيل الإخباري - قال مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن نخالة الشوفان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

وأوضح المركز أن نخالة الشوفان تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، مشيراً إلى أن مادة "البيتا غلوكان" تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار LDL، الذي يرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

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ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي تناول نخالة الشوفان بانتظام، وذلك من خلال دمجها في النظام الغذائي، على سبيل المثال يمكن إضافتها إلى الزبادي أو طهيها وتناولها في صورة عصيدة.

 


جدير بالذكر أن رقائق الشوفان تحتوي على "البيتا جلوكان" أيضاً، ولكن بنصف الكمية الموجودة في نخالة الشوفان تقريباً.

 

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