الصحة العالمية: مستويات تطعيم الأطفال أقل من معدلاتها قبل كورونا

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، اليوم الإثنين، إن معدلات تطعيم الأطفال عالميًا ظلت أقل من مستوياتها قبل جائحة كورونا، مما يثير قلقًا بين الخبراء.



ويشار إلى أنه خلال عام 2023، تم تطعيم 84% من الأطفال عالميًا بصورة كاملة ضد الديفتيريا والكزاز والسعال الديكي، ويعد التطعيم الثلاثي مؤشرًا رئيسيًا على معدلات تطعيم الأطفال.

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وتمثل النسبة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا التي تم تسجيلها خلال عام 2019، بحسب التقرير.



وارتفع عدد الأطفال الذين لم يحصلوا على جرعة واحدة من التطعيم الثلاثي إلى 14.6 مليون العام الماضي، مقارنة بـ 12.8 مليون قبل بدء جائحة كورونا.



ويذكر أنه خلال جائحة كورونا، واجهت الكثير من الأماكن تأخيرات وعراقيل لبرامجها الخاصة بالتطعيم.



وقالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية كاثرين أوبرين إنه في بعض الدول، ارتفع عدد المشككين في اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا. وأضافت أن هذا الأمر "يؤدي لوفاة الأطفال".



وقالت أوبرين إن التشكك في التطعيمات في الدول الأغنى يؤثر أيضًا على مناطق أخرى، على سبيل المثال، عندما ينشر أشخاص ذوو خلفيات مهاجرة معلومات مغلوطة في دول إقامتهم.



وقال الخبير في منظمة اليونسيف، إفريم ليمانغو، إن الدول الأقل دخلًا تفتقر للثقة في منشآت الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أن تقييد الوصول للقاحات يعرقل أيضًا التقدم في عملية التطعيم.



ووفقًا لليونسيف ومنظمة الصحة العالمية، تمثل الصراعات المسلحة عائقًا، حيث إن أكثر من نصف الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم يعيشون في دول تشهد اضطرابات وعنف.



وقالت المنظمتان إن أكثر من 100 دولة تضررت من تفشي مرض الحصبة خلال الخمسة أعوام الماضية.

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