الضوضاء تؤخر تعلم الأطفال الكلام

الوكيل الإخباري - حذرت دراسة أمريكية حديثة من الدور السلبي الذي تؤديه الضوضاء على صحة الأطفال، مشيرةً إلى أنها تعمل على تأخير تعلُّمهم الكلام.

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وأوضحت الدراسة، التي أعدتها جامعة ويسكونسن مايسون، أن البيئة المحيطة قد تكون هي السبب في صعوبات التعلم التي يواجهها الأطفال، لافتةً إلى أن الأصوات المنبعثة من التلفزيون وغيره من الأجهزة تمنع اكتساب الطفل كلمات جديدة.

وقالت بريانا مكميلان، رئيسة فريق البحث، إن الصغار الذين يقضون وقتاً طويلاً في بيئة صاخبة يجدون صعوبة في تعلُّم الكلام .



وأكدت مكميلان ضرورة إغلاق تلك الأجهزة أو خفض صوتها، لمساعدة الأطفال على تطور لغتهم.



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