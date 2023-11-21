الثلاثاء 21-11-2023
الوكيل الاخباري
 

أكثر من 80 شهيدا و200 جريح في قصف إسرائيلي على شمال غزة منذ فجر اليوم

مسؤول بالمستشفى الإندونيسي: كل من يخرج حياته معرضة للخطر

اعلان هام من ديوان الخدمة لهذه الفئة بشأن التعيين

مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

قطر: انتهاء مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس"

الطاقة: توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بكوادرنا بشمال غزة

حماس : لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة

جيش الاحتلال يسمح بعودة سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كلم عن غزة

عاجل

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

الثلاثاء، 21-11-2023 11:06 ص

العطش المفرط يشير إلى أعراض مرضية

KUXGAUSLEP


الوكيل الإخباري - من المعروف أن الشعور بالعطش هو حاجة إنسانية طبيعية تعكس الحاجة الفسيولوجية للجسم، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون العطش المفرط دليلاً على وجود أعراض مرضية.

يقول الخبراء، إن العطش المفرط قد يدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم، بمرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري، ، يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق طرحه في البول، وهذه العملية تسبب فقدان الماء، ونتيجة لهذه الخسارة، يعاني المريض من جفاف خفيف ويشعر بالعطش. 

اضافة اعلان



أعراض مرحلة ما قبل السكري

يمكن أن تشمل أعراض مرحلة ما قبل السكري، العطش الشديد، أو كثرة التبول، أو عدم وضوح الرؤية. إذا لم يتم علاج مقدمات السكري، فيمكن أن يتطور إلى مرض السكري من النوع 2، ويسبب مشاكل في الكلى والأوعية الدموية والعينين والأعصاب. 


وقد يكون لدى المريض أيضاً عطش مستمر، وشعور بالجفاف المستمر، الذي لا يزول بغض النظر عن كمية الماء التي يستهلكها، لذلك فإن التبول المنتظم والعطش المستمر قد يسببان اضطرابات في جدول النوم  والروتين اليومي.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
bd77534a-b125-40a7-a301-187ac10f014c

كيف يتعامل الرجال مع مشاكلهم النفسية؟

415277

5 أطعمة فعالة لتعزيز التمثيل الغذائي وفقدان الوزن

image (4)

نصائح لمرضى القلب قبل السفر

tbl_articles_article_26762_4189cc2d79b-4f40-4e2c-b681-7aaba4249844

متى يسمع الجنين صوت الأم؟

main_image6559e212b7966

ما علاقة دهون البطن بالزهايمر؟.. دراسة تفجر مفاجأة

نهنهنهن

دوار الشمس الدرني مفيد لمرضى السكري

أخبار متعلقة
72c10b5d-6d21-49e5-93b4-0cf68ed39569

السكري يزيد خطر سرطان الأمعاء

image

نصائح مفيدة لإدارة مرض السكري بشكل طبيعي

520588

كثرة الملح ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري

2017_8_29_13_2_5_650

'البنكرياس' عضو مهم في الجسم.. فكيف نحافظ على صحته؟