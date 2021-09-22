العلامات المبكرة لتلف الدماغ عند الأطفال حديثي الولاد

الوكيل الإخباري - تختلف حدة أعراض تلف دماغ الطفل الرضيع، فأحيانًا ما تكون خفيفة ولا يلاحظها أحد، وفي بعض الحالات الأخرى، فقد تكون شديدة وخطيرة، ويتسبب في هذا المرض عدة عوامل، كنقص الأكسجين في أثناء الولادة، أو الإصابة بضربات قوية على الرأس، تعرفي معنا في هذا المقال إلى أعراض تلف الدماغ عند الرضع وأسبابه، ومدى إمكانية علاجه.

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العلامات المبكرة لتلف الدماغ عند الأطفال حديثي الولادة:

1- الجبهة الكبيرة. التواء العمود الفقري أو تشوهه.

2- الملامح غير الطبيعية أو المشوهة.

3- الرأس الصغير. تصلب الرقبة.

4- الحركات غير الطبيعية في العين.

5- عدم القدرة على الحركة.

6- القلق الدائم والبكاء المفرط مع ظهر مقوس.

7- عدم القدرة على البلع والتغذية.

8- عدم القدرة على النوم خلال الاستلقاء على الظهر.

في بعض الحالات، قد لا تظهر أعراض تلف الدماغ في وقت مبكر، لكن عندما يبدأ الطفل بالنمو، ستصبح الأعراض واضحة خلال التطورات الجسدية مثل:

1 - عدم القدرة على التدحرج والزحف بمفرده.

2 - عدم القدرة على الجلوس بمفرده.

3 - عدم القدرة على الجمع بين يديه.

4- عدم القدرة على وضع اليدين على الوجه.

5- حدوث رعشة وتشنجات عضلية وحركات لا إرادية.

6- ملاحظة وضعيات غير طبيعية.

7- الإصابة بالشلل في أجزاء معينة من الجسم.

8 - الإصابة بالتأخر العقلي والسلوكي والعاطفي.

المصدر - سوبر ماما