الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

حادث سير على طريق المطار والأمن يحذر

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 22-09-2021 03:47 م

العلامات المبكرة لتلف الدماغ عند الأطفال حديثي الولاد

51588fbb-2ed5-4cb9-baa2-8e31928e32b2-832x554


الوكيل الإخباري - تختلف حدة أعراض تلف دماغ الطفل الرضيع، فأحيانًا ما تكون خفيفة ولا يلاحظها أحد، وفي بعض الحالات الأخرى، فقد تكون شديدة وخطيرة، ويتسبب في هذا المرض عدة عوامل، كنقص الأكسجين في أثناء الولادة، أو الإصابة بضربات قوية على الرأس، تعرفي معنا في هذا المقال إلى أعراض تلف الدماغ عند الرضع وأسبابه، ومدى إمكانية علاجه.

اضافة اعلان

 

العلامات المبكرة لتلف الدماغ عند الأطفال حديثي الولادة:

 

1- الجبهة الكبيرة. التواء العمود الفقري أو تشوهه.

2- الملامح غير الطبيعية أو المشوهة.

3- الرأس الصغير. تصلب الرقبة.

4- الحركات غير الطبيعية في العين.

5- عدم القدرة على الحركة.

6- القلق الدائم والبكاء المفرط مع ظهر مقوس.

7- عدم القدرة على البلع والتغذية.

8- عدم القدرة على النوم خلال الاستلقاء على الظهر.

 

في بعض الحالات، قد لا تظهر أعراض تلف الدماغ في وقت مبكر، لكن عندما يبدأ الطفل بالنمو، ستصبح الأعراض واضحة خلال التطورات الجسدية مثل:

 

1 - عدم القدرة على التدحرج والزحف بمفرده.

2 - عدم القدرة على الجلوس بمفرده.

3 - عدم القدرة على الجمع بين يديه.

4- عدم القدرة على وضع اليدين على الوجه.

5- حدوث رعشة وتشنجات عضلية وحركات لا إرادية.

6- ملاحظة وضعيات غير طبيعية.

7- الإصابة بالشلل في أجزاء معينة من الجسم.

8 - الإصابة بالتأخر العقلي والسلوكي والعاطفي.

 

 

المصدر - سوبر ماما

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4e0cb40443e1f6eaba8954b3fdd0849e7d1b32b8

أشهر أخطاء الرجيم التي تمنع إنقاص الوزن

اضرار-الساونا

الساونا خطر على هذه الفئة فاحذروا

UNI310642-FR

نصائح للحفاظ على نظافة منزلك لتجنب الامراض

47-110421-keep-heart-healthy-way-2

الإنجاب أكثر من مرتين يهدد صحة قلبك

861188910

اطعمة يمكن تناولها بعد انتهاء صلاحيتها

USED_Vitamin-D-for-Skin-4625-1x1-hires-680121d2f6814664b266fb2b94501fae

إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين 'د' بلا فائدة!

أخبار متعلقة
201213062557349_shutterstock-1782039215

أعراض مرض الطفل الرضيع

هل-الرضاعه-الطبيعيه-مع-الصناعيه-تضر-الطفل

كيفية تعويد الطفل على الرضاعة الصناعية