الثلاثاء 2025-10-21 01:48 م
 

على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟

4
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-   اظهرت دراسة جديدة أن فقدان الأسنان بوتيرة سريعة مع التقدم في العمر قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة، مما يسلّط الضوء على أهمية العناية بصحة الفم والأسنان لدى كبار السن.

اضافة اعلان


الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة سيتشوان في الصين شملت 8073 شخصاً مسناً، وتمت متابعتهم على مدى 3.5 سنوات، حيث تبيّن أن الذين فقدوا أسنانهم بسرعة كانوا أكثر عرضة للوفاة، بغض النظر عن عدد الأسنان الأصلي لديهم.


وحتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الجنس والعمر والمستوى التعليمي والعادات الصحية، ظل هذا الارتباط قائماً.


ويشير الباحثون إلى أن فقدان الأسنان السريع لا يعني بالضرورة أن الشخص معرض مباشرة لخطر الوفاة، لكنه قد يكون مؤشراً على وجود مشكلات صحية مزمنة تؤثر في عمر الإنسان. وبالتالي، يمكن اعتبار صحة الفم أداة مهمة لتقييم الحالة الصحية العامة وخطر الوفاة المحتمل.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي

عربي ودولي ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

gy

أخبار الشركات عرض استثنائي من جيلي – مجموعة عليان: استرداد نقدي بقيمة 1000 دولار وبدون دفعة أولى

غاتغغت

طب وصحة أعراض شائعة قد تخفي ورمًا في الدماغ

بفع

طب وصحة الحد من مخاطر التدخين في النرويج بين واقع المجتمع وطموح السياسات العامة

سناب شات

خاص بالوكيل الاقتصاد الرقمي توضح بشأن رسالة تحذير إغلاق حسابات "سناب شات" المتداولة

1

طب وصحة علامات ضعف المناعة مع دخول الشتاء

4

طب وصحة على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟

رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد

عربي ودولي رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة