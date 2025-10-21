على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟

الوكيل الإخباري- اظهرت دراسة جديدة أن فقدان الأسنان بوتيرة سريعة مع التقدم في العمر قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة، مما يسلّط الضوء على أهمية العناية بصحة الفم والأسنان لدى كبار السن.

الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة سيتشوان في الصين شملت 8073 شخصاً مسناً، وتمت متابعتهم على مدى 3.5 سنوات، حيث تبيّن أن الذين فقدوا أسنانهم بسرعة كانوا أكثر عرضة للوفاة، بغض النظر عن عدد الأسنان الأصلي لديهم.



وحتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الجنس والعمر والمستوى التعليمي والعادات الصحية، ظل هذا الارتباط قائماً.



ويشير الباحثون إلى أن فقدان الأسنان السريع لا يعني بالضرورة أن الشخص معرض مباشرة لخطر الوفاة، لكنه قد يكون مؤشراً على وجود مشكلات صحية مزمنة تؤثر في عمر الإنسان. وبالتالي، يمكن اعتبار صحة الفم أداة مهمة لتقييم الحالة الصحية العامة وخطر الوفاة المحتمل.