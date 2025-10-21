أيهما أغنى بذور اليقطين أم الشيا؟

الوكيل الإخباري- تُعد بذور الشيا واليقطين من الإضافات الصحية الشائعة في الأنظمة الغذائية، ولكلٍّ منهما فوائد مميزة. فبينما تتميز الشيا بغناها بالألياف وأوميغا-3، تتفوق بذور اليقطين في محتواها من البروتين والمعادن. في هذا المقال، نعرض مقارنة سريعة بينهما وأفضل الطرق للاستفادة منهما.

✅ بذور الشيا

غنية بالألياف: تحتوي على 5 أضعاف الألياف الموجودة في بذور اليقطين.

أقل في السعرات الحرارية من بذور اليقطين.

مصدر جيد لأوميغا-3: تدعم صحة القلب والدماغ وتقلل الالتهابات.

غنية بالكالسيوم: مفيدة لصحة العظام والأنسجة.

تعزز الشعور بالشبع وتحسن الهضم وتنظم سكر الدم.



✅ بذور اليقطين

أعلى في البروتين: مثالية لمن يسعى لزيادة تناول البروتين.

أغنى قليلاً بالمغنيسيوم: يدعم الأعصاب، العضلات، الضغط والسكر في الدم.

مفيدة لصحة البروستاتا، المناعة، وجودة النوم.



⚖️ الخلاصة

بذور الشيا ممتازة للألياف، أوميغا-3، والكالسيوم.

بذور اليقطين تتفوق في البروتين والمغنيسيوم.

لا داعي للاختيار بينهما، الجمع بين الاثنين في النظام الغذائي هو الخيار الأفضل.



📌 تنبيه: لا يُنصح بتناول بذور الشيا جافة لتجنب خطر الاختناق واضطرابات الهضم؛ يُفضل نقعها أو إضافتها إلى أطعمة رطبة.