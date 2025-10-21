أيهما أغنى بذور اليقطين أم الشيا؟

غنية بالألياف: تحتوي على 5 أضعاف الألياف الموجودة في بذور اليقطين.
أقل في السعرات الحرارية من بذور اليقطين.
مصدر جيد لأوميغا-3: تدعم صحة القلب والدماغ وتقلل الالتهابات.
غنية بالكالسيوم: مفيدة لصحة العظام والأنسجة.
تعزز الشعور بالشبع وتحسن الهضم وتنظم سكر الدم.
✅ بذور اليقطين
أعلى في البروتين: مثالية لمن يسعى لزيادة تناول البروتين.
أغنى قليلاً بالمغنيسيوم: يدعم الأعصاب، العضلات، الضغط والسكر في الدم.
مفيدة لصحة البروستاتا، المناعة، وجودة النوم.
⚖️ الخلاصة
بذور الشيا ممتازة للألياف، أوميغا-3، والكالسيوم.
بذور اليقطين تتفوق في البروتين والمغنيسيوم.
لا داعي للاختيار بينهما، الجمع بين الاثنين في النظام الغذائي هو الخيار الأفضل.
📌 تنبيه: لا يُنصح بتناول بذور الشيا جافة لتجنب خطر الاختناق واضطرابات الهضم؛ يُفضل نقعها أو إضافتها إلى أطعمة رطبة.
