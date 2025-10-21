الثلاثاء 2025-10-21 01:48 م
 

أيهما أغنى بذور اليقطين أم الشيا؟

الثلاثاء، 21-10-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-   تُعد بذور الشيا واليقطين من الإضافات الصحية الشائعة في الأنظمة الغذائية، ولكلٍّ منهما فوائد مميزة. فبينما تتميز الشيا بغناها بالألياف وأوميغا-3، تتفوق بذور اليقطين في محتواها من البروتين والمعادن. في هذا المقال، نعرض مقارنة سريعة بينهما وأفضل الطرق للاستفادة منهما.

✅ بذور الشيا
غنية بالألياف: تحتوي على 5 أضعاف الألياف الموجودة في بذور اليقطين.
أقل في السعرات الحرارية من بذور اليقطين.
مصدر جيد لأوميغا-3: تدعم صحة القلب والدماغ وتقلل الالتهابات.
غنية بالكالسيوم: مفيدة لصحة العظام والأنسجة.
تعزز الشعور بالشبع وتحسن الهضم وتنظم سكر الدم.


✅ بذور اليقطين
أعلى في البروتين: مثالية لمن يسعى لزيادة تناول البروتين.
أغنى قليلاً بالمغنيسيوم: يدعم الأعصاب، العضلات، الضغط والسكر في الدم.
مفيدة لصحة البروستاتا، المناعة، وجودة النوم.

⚖️ الخلاصة
بذور الشيا ممتازة للألياف، أوميغا-3، والكالسيوم.
بذور اليقطين تتفوق في البروتين والمغنيسيوم.
لا داعي للاختيار بينهما، الجمع بين الاثنين في النظام الغذائي هو الخيار الأفضل.


📌 تنبيه: لا يُنصح بتناول بذور الشيا جافة لتجنب خطر الاختناق واضطرابات الهضم؛ يُفضل نقعها أو إضافتها إلى أطعمة رطبة.

 

