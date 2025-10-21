علامات ضعف المناعة مع دخول الشتاء

الوكيل الإخباري- مع برودة الطقس وارتفاع خطر الإصابة بالزكام والإنفلونزا، يؤكد الخبراء أن قوة جهاز المناعة هي العامل الأساسي في مقاومة العدوى. وتشمل أبرز علامات ضعف المناعة:

الرغبة المستمرة في تناول السكر

التعب رغم النوم الكافي

ظهور كدمات بسهولة

جفاف الحلق والعطش المستمر

اضطرابات النوم

بطء التئام الجروح

القروح المتكررة حول الفم

الإصابة المتكررة بالعدوى

تكرار نزلات البرد أو بطء الشفاء



نصائح لتعزيز المناعة: اتباع نظام غذائي متوازن، شرب الماء، النوم الجيد، ممارسة الرياضة، وتقليل التوتر.

إذا لاحظت هذه الأعراض بشكل متكرر، يُنصح بمراجعة الطبيب لتقييم الحالة.