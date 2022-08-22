الفرق بين الأرز الأبيض والبني لجهة إنقاص الوزن

الوكيل الإخباري - عديدة هي المحاصيل الزراعية والغذائية التي أنعم الله تعالى علينا بها، بعضها موجود بكثرة وبأسعار زهيدة والبعض الآخر قليل وغالي الثمن. لكن جميعها تتشابه لجهة الفائدة الغذائية والصحية لنمو الإنسان منذ الصغر وحتى سن الشيخوخة.

اضافة اعلان

هذا ما يؤكده الأطباء وخبراء الصحة، مشيرين إلى فروقات ملحوظة بمحتوى كل صنف من هذين الصنفين من الأرز سواء لجهة العناصر الغذائية والفوائد الصحية.

ونقل موقع "العربية.نت" عن موقع "Healthline" أن الأرز يحتوي بشكل تام على الكربوهيدرات، لكن الأرز البني أكثر غنى ببعض الأجزاء مقارنة بالأرز الأبيض. فالأرز البني عبارة عن حبة كاملة، مما يعني أن حبة الأرز البني تشتمل على النخالة الليفية والبذرة بينما لا تحتوي حبة الأرز الأبيض عليهما، بحسب ما نشره موقع "تيستنغ تيبل" Tasting Table. ونقله الموقع الغربي المعني بشؤون الصحة.

وتجعل النخالة والبذرة الأرز البني أضخم قليلاً وتمنحانه قوامًا أكثر مضغًا، كما أنهما السبب في استغراق طهي الأرز البني وقتًا أطول بقليل مما يستغرقه الأبيض.



هذا بالنسبة إلى المحتوى، أما فيما يخص القيمة الغذائية فيشير موقع "كليفلاند كلينك" إلى أننخالة وجذر الأرز البني توفر كمية جيدة من الألياف وبعض المعادن والفيتامينات اللذيذة للأكل، وهي مكونات أساسية لنظام غذائي صحي. إذ يمكن العثور على فيتامينات ب1 وب6 في الأرز البني، إضافة إلى المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والمنغنيز. كما يعزز تناول الأرز البني الشعور بالشبع أكثر من الأرز الأبيض، مما يُقلل من الإفراط في تناول الطعام.

هي

اظهار أخبار متعلقة

