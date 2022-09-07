الكبد الدهني يهاجم الأطفال البدناء

الوكيل الإخباري - قال الدكتور أولريش فيجلر إن الكبد الدهني غير الكحولي يهاجم الأطفال البدناء، محذرا من أنه يرفع حينئذ خطر إصابة الأطفال بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وتليف الكبد.

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لذا شدد طبيب الأطفال الألماني على ضرورة أن يخضع الأطفال، الذين يعانون من البدانة، لفحوصات وظائف الكبد، اعتبارا من عمر 9 سنوات. وفي حال التحقق من الإصابة بالكبد الدهني، فينبغي حينئذ أن يتبع الأطفال أسلوب حياة صحياً من أجل إنقاص الوزن.



ويقوم أسلوب الحياة الصحي على التغذية الصحية، أي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والحلويات والإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

السفير