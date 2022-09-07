الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الأربعاء، 07-09-2022 10:22 ص

الكبد الدهني يهاجم الأطفال البدناء

a83b411bb11473b54d695ab31c07bb43


الوكيل الإخباري - قال الدكتور أولريش فيجلر إن الكبد الدهني غير الكحولي يهاجم الأطفال البدناء، محذرا من أنه يرفع حينئذ خطر إصابة الأطفال بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وتليف الكبد.

اضافة اعلان


لذا شدد طبيب الأطفال الألماني على ضرورة أن يخضع الأطفال، الذين يعانون من البدانة، لفحوصات وظائف الكبد، اعتبارا من عمر 9 سنوات. وفي حال التحقق من الإصابة بالكبد الدهني، فينبغي حينئذ أن يتبع الأطفال أسلوب حياة صحياً من أجل إنقاص الوزن.


ويقوم أسلوب الحياة الصحي على التغذية الصحية، أي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والحلويات والإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

 

 السفير

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صورة رئيسية إليك 6 مشكلات صحية تؤثر على معدل حرق الدهون.. لا تهمليها

مشكلات تؤثرعلى معدل حرق الدهون

2021_8_5_0_54_50_841

الشعور بالانتفاخ.. أعراض تستوجب زيارة الطبيب

hmy_lryd_thn_lhml

ما هي فوائد الرياضة أثناء الحمل؟

tbl_articles_article_26863_246cbcdd7b0-6795-48f8-9766-1d7e32af1762

هل تحتاج إلى تعديل جرعة الأنسولين قبل ممارسة الرياضة؟

tbl_articles_article_19793_50861ccfd0b-2235-49e8-a4bd-b16be6aadc71

الحزام الناري.. الأسباب وسبل العلاج

2018_2_19_10_45_20_494

تعرف على قواعد التغذية التي تَمدك بالطاقة لممارسة التمارين

أخبار متعلقة
6059e2fd423604357f16d23b

خضار شائع يساهم في ضبط نسبة السكر في الدم

tbl_articles_article_23905_153b6dc083b-8398-422e-98f3-6aeb1a085318

فوائد صحية منوعة لعشبة الأذخر

تعبيرية

حقائق عن أمراض القلب تجهلها

blood-preasure

نقص البوتاسيوم احد أسباب ارتفاع ضغط الدم

6864531-216122616

ما أسباب الدوخة المستمرة

197-124607-hair-loss-doctor-consultation-2

تساقط الشعر.. أعراض تستدعي استشارة الطبيب