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الأحد، 04-09-2022 11:53 ص

فوائد صحية منوعة لعشبة الأذخر

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الوكيل الإخباري - استخدمت عشبة الأذخر منذ القدم في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأعراض المرضية. هي من الأعشاب المعمّرة الطويلة والتي تنتمي إلى عائلة الحشائش المعروف بنكهتها الليمونية.

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فوائد صحية منوّعة لعشبة الأذخر:
- تتميّز عشبة الأذخر بقيمتها الغذائية فهي غنية بالألياف، والبروتينات كما تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين A، فيتامين C، حمض الفوليك والنياسين. بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم والحديد.
- نظراً لقدرة عشبة الأذخر المحتملة على تخليص الجسم من السموم، فإنَّ تناولها يساعد على تحسين قدرة بعض أعضاء الجسم على أداء وظائفه على أكمل وجه، بما في ذلك البنكرياس والذي يلعب دوراً أساسياً في تنظيم مستويات سكر الدم.
- تعزّز من تكوين خلايا الدم الحمراء بالجسم.
- تساهم في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي.
- تعمل على تحسين صحة الأسنان والحفاظ على صحة الفم.
- تعالج قشرة الرأس.
- تخفض نسبة السكر في الدم.
- تخفض ضغط الدم.
- تخفّف الانتفاخ الناتج عن احتباس السوائل.
- تخفّف الألم لدى مريضات التهاب المفاصل الروماتويدي.
- تخفض مستويات الكوليسترول.
- تقي من السرطان.

 

 

سيدتي 

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