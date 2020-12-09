الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 9/12/2020

مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة

وفيات الأربعاء 9/12/2020

ترقب أمر دفاع جديد ينتظره الأردنيون منذ بدء الجائحة

وفاة بحادث تدهور صهريج في عمان

مداهمة أمنية لشخص اعتدى على حدث في عمان

انخفاض على درجات الحرارة

نقيب اصحاب المدارس الخاصة للوكيل : ظروف صعبة تعيشها المدارس الخاصة

وزارة الطاقة للوكيل : 28 الف منزل استفاد من برنامج دعم الطاقة المتجددة

إصابات كورونا تقترب من 15 مليونا باميركا

الأربعاء، 09-12-2020 10:42 ص

الكشف عن سبب قابلية الإنسان للإصابة بالسرطان

shutterstock_295942139


الوكيل الاخباري - قال علماء إن الإنسان معرض بشكل خاص للإصابة بأنواع السرطانات التي تشمل سرطان البروستاتا والثدي والرئة والقولون والمستقيم، حتى في غياب عوامل الخطر المعروفة، مثل الاستعداد الوراثي أو التدخين.

اضافة اعلان

وساعدت دراسة جديدة بقيادة باحثين في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو ومركز موريس للسرطان في تفسير السبب.


وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن طفرة جينية تطورية فريدة لدى الإنسان قد تكون مسؤولة جزئياً على قابلية التعرض للإصابة بالسرطان.


وأوضح كبير مؤلفي البحث، الأستاذ في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، أجيت فاركي، "عانى جين "SIGLEC12"، وبالأخص، بروتين "Siglec-12" الذي ينتجه كجزء من جهاز المناعة، في مرحلة ما أثناء تطور الإنسان، من طفرة قضت على قدرته على التمييز بين الميكروبات المتواجدة داخل الجسم والميكروبات الممرضة، ما أدى إلى حاجة الجسم للتخلص من هذا البروتين الذي أصبح ضارا، ورغم ذلك فهناك أجسام لا تزال تنتجه".


واكتشف الباحثون أثناء دراسة لعينات الأنسجة الطبيعية والسرطانية، أن ما يقرب من 30% من الأشخاص الذين ما زالوا ينتجون بروتينات "Siglec-12" معرضون أكثر من الضعف للإصابة بالسرطان خلال حياتهم، مقارنة بالأشخاص الذين لا يستطيعون إنتاج "Siglec".


كما وجد الخبراء، بعد بحث بيانات مجموعة مختلفة من المرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم في مرحلة متقدمة، أن أكثر من 80% من المرضى لديهم الشكل الوظيفي لجين "SIGLEC12"، وحالتهم الصحية كانت أسوأ مقارنة بالمرضى الذين لا ينتجون البروتين. وهذا يدل على أن الأشخاص الذين ينتجون البروتين أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان.


تحقق الباحثون أيضًا من صحة النتائج التي توصلوا إليها باستخدام الفئران عن طريق إدخال خلايا سرطانية تنتج "Siglec-12". بالنتيجة نمت الخلايا بشكل أسرع وشغلت العمليات البيولوجية التي تؤدي للإصابة بأنواع السرطان المتطورة وذلك مقارنة بالخلايا السرطانية التي لم تحتوي على البروتين.


ووفقًا لأجيت فاركي، فإن هذه المعلومات مهمة لأنه يمكن الاستفادة منها في التشخيص والعلاج في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، طور الفريق اختبارا بسيطا للبول للكشف عن وجود البروتين الضار. وأضاف العالم: "قد نتمكن أيضًا من استخدام الأجسام المضادة ضد "Siglec-12" لتقديم علاجات كيميائية انتقائية للخلايا السرطانية الحاملة للبروتين دون الإضرار بالخلايا غير السرطانية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1509550680524732800

6 علاجات منزلية فاعلة لـ التهاب الجيوب الأنفية

bone-broth-protein-review

6 فوائد لـ بروتين مرق العظام .. تعرف عليها

5Z2LFzNo4gekFv80cH8HYptQZ5Qn09fze5NQfS1b

تغيير بسيط في حياتك يبعد عنك 8 أمراض

2020_12_8_14_19_12_935

5 طرق للوقاية من إكزيما القدمين في الشتاء

2018_5_20_14_54_47_918

تعرف إلى فوائد المكسرات لمرضى القلب والسرطان

main_image5fc7d39e53c95

لتجنب مشاكل خطيرة.. عناصر غذائية تساعد في زيادة عدد خلايا الدم الحمراء

أخبار متعلقة
5b55d4d951dfbe1b008b45ac

اكتشاف مرض السرطان عن طريق الأكل

unnamed (1)

سرطان المعدة.. الأعراض وطرق العلاج

5437041-671807528

علاج ثنائي جديد لسرطان الدم يجنب المرضى العلاج الكيماوي

common-thyroid-disorders_thumb-1-732x549

3 علامات تحذيرية لسرطان الغدة الدرقية ينبغي معرفتها!