الكوابيس.. قد تنبه من هذه الأمراض

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء في جامعة كامبريدج وكلية كينجز لندن نظام إنذار مبكر في شكل كوابيس وهلوسات - أو "كوابيس النهار"، والتي قد تنذر ببداية أمراض.



ومن هذه العلل المحتملة، أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة، وفق موقع "ميرور".

واستطلع الباحثون آراء 676 شخصًا يعيشون مع الذئبة و400 طبيب، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مفصلة مع 69 شخصًا يعيشون مع أمراض الروماتيزم المناعية الذاتية، بما في ذلك الذئبة. في الدراسة، سأل الفريق المرضى عن توقيت 29 من الأعراض العصبية والعقلية، مثل الاكتئاب والهلوسات وفقدان التوازن.

وفي المقابلات، طُلب من المرضى ما إذا كان بإمكانهم سرد الترتيب الذي تحدث به الأعراض عادةً عندما يتفاقم مرضهم.



كوابيس النهار



كان أحد الأعراض الأكثر شيوعًا هو اضطراب نوم الأحلام، الذي يعاني منه ثلاثة من كل خمسة مرضى، حيث أفاد ثلثهم بظهور هذه الأعراض قبل أكثر من عام من بداية الذئبة، ووجد الباحثون أن ثلاثة من كل خمسة مرضى بالذئبة وواحد من كل ثلاثة مرضى يعانون من حالات أخرى مرتبطة بالروماتيزم أفادوا بتزايد الاضطرابات في النوم الأحلامي (تكون عادة كوابيس حية ومزعجة) قبل هلوساتهم مباشرة.

وغالبًا ما تنطوي هذه الكوابيس على التعرض للهجوم أو الاحتجاز أو السحق أو الشعور بالسقوط، غالبًا ما يساعد استخدام كلمة "كوابيس النهار" للحديث عن الهلوسة المرضية على الانفتاح لأنها كلمة أقل إثارة للرعب وفق العلماء.

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واعتبر الباحثون أن هذه الأعراض توفر "نظام إنذار مبكر"، مما يمكنهم من تحسين الرعاية في مرحلة مبكرة.



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