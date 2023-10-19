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الخميس، 19-10-2023 04:25 م

هذه الأعراض تنذر بمشاكل الكبد

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الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن بعض الأعراض تنذر بمشاكل الكبد، ألا وهي: الشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن والحكة واصفرار الجلد وبياض العين، بالإضافة إلى التعب والإرهاق والغثيان والقيء.

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الأعراض، والذي قد يرجع مثلاً إلى الكبد الدهني أو تليف الكبد.

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وللحفاظ على صحة الكبد، أوصت المؤسسة باتباع نظام غذائي صحي، أي الإقلال من الدهون والسكريات، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وإنقاص الوزن مع الإقلاع عن التدخين .

 

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