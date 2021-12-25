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السبت، 25-12-2021 03:47 م

المعدل الطبيعي لخسارة الوزن في الشهر

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الوكيل الإخباري - تكثر الحميات الغذائية التي تعِد بخسارة عدة كيلوغرامات في مدة زمنية قصيرة.

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 المعدل الطبيعي لخسارة الوزن في الشهر في التقرير الآتي:

 

المعدل الطبيعي لخسارة الوزن في الشهر سؤال بديهي يتبادر إلى الذهن فور اتخاذ القرار باتباع حمية غذائية: ما هو المعدل الطبيعي لخسارة الوزن في الشهر؟ وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإنَّ المعدل الطبيعي يتراوح من 1 إلى 2 رطل في الأسبوع. ما يعني، أن الهدف إلى خسارة 4 إلى 8 أرطال من الوزن شهريًا هو هدف صحي، حسب ما ورد في موقع Healthline.com، حيث أن خسارة الكثير من الكيلوغرامات في الأشهر الأولى ليست بالضرورة أمرًا صحيًا، أو أنك ستتمكنين من الحفاظ على الوزن على المدى الطويل.

 

إذا كنت تريدين أن تفقدي رطلًا واحدًا أسبوعيًا، فستحتاجين إلى تقليل حوالي 500 إلى 1000 سعرة حرارية.

عند محاولة إنقاص الوزن، ستساعدك خطة الأكل والتمارين الرياضية على إنقاص الوزن والحفاظ عليه. لذا، من المهم التركيز على تحسين عادات الأكل وممارسة المزيد من النشاط البدني.

 

يمكن أن تمنح تمارين القوة، مثل رفع الأثقال أو القيام بتمارين وزن الجسم جنبًا إلى جنب مع بعض التدريبات المتقطعة عالية الكثافة، عملية التمثيل الغذائي التحفيز الذي تحتاجه للتخلص من الوزن الزائد. أيضًا، التمارين الهوائية الثابتة تُسهم في حرق بعض السعرات الحرارية. إذ تزيد التمارين من معدل الأيض في الجسم وتبني كتلة عضلية قوية، ما يسمح لك بالاستمرار في حرق السعرات الحرارية حتى بعد جلسة التمرين.

 

إذا كنت تعانين من زيادة الوزن، فإنَّ فقدان 5 إلى 10 في المائة فقط من وزنك يمكن أن يُحسّن ضغط الدم والكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

المصدر - سيدتي

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