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المكسرات قبل النوم- مفيدة أم مضرة؟

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الثلاثاء، 29-08-2023 11:12 م

المكسرات قبل النوم- مفيدة أم مضرة؟

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الوكيل الاخباري- يعتاد بعض الأشخاص على تناول حفنة من المكسرات قبل الخلود إلى النوم، لاعتقادهم أن الجسم يصبح أكثر استفادة منها عند استهلاك في هذا الوقت، فما صحة ذلك؟

هل تناول المكسرات قبل النوم مفيد؟

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في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول المكسرات قبل النوم من العادات الغذائية الصحية للجسم، بشرط عدم الإفراط فيها.

وحدد ناجي فوائد المكسرات قبل النوم في النقاط التالية:

1- توفر المكسرات قبل النوم حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين، لاحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

2- تعد المكسرات من الأطعمة المناسبة قبل النوم في الرجيم، لأنها تقلل من الشعور بالجوع في الليل، لانه غني بالألياف الغذائية.

3- تقلل المكسرات قبل النوم من خطر الإصابة بالأنيميا، لأنها غنية بمعدن الحديد، الذي يعمل على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

4- تناول المكسرات قبل النوم بعد ممارسة التمارين الرياضية يساعد على بناء وتقوية العضلات، لاحتوائها على مستويات جيدة من البروتين النباتي.

5- تلعب المكسرات قبل النوم دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لأنها تمد الجسم بجرعة جيدة من معدن الزنك، الذي يزيد من قدرته على التصدي للبكتيريا والفيروسات.

6- يمكن التخلص من الأرق ليلًا عن طريق تناول المكسرات قبل النوم، لاحتوائها على معدن المغنيسيوم، الذي يعمل على تهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات.

7- يتمتع الأشخاص المعتادون على تناول المكسرات قبل النوم بعظام قوية، لاحتوائه على معدن الكالسيوم، الذي يجعلها أكثر صلابة وأقل عرضة للإصابة بالكسور والهشاشة.

 




 

 


 

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