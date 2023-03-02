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الخميس، 02-03-2023 04:59 م

الوقت المناسب لشرب الحليب

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الوكيل الإخباري- من المعروف أن الحليب هو الغذاء الوحيد للمولود الجديد، وهو جزء أساسي من النظام الغذائي للأطفال والكبار نظراً لفوائده الكثيرة، ولكن ما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أن يجب استهلاك الحليب بشكل صحيح، وفي الوقت المناسب.

أكد خبراء في تحقيق لموقع health site أن "من التصرف الوقح على الجهاز الهضمي أن نبدأ اليوم بتناول مشروب ثقيل مثل الحليب، فذلك قد يصعّب على المعدة هضم الوجبات الثقيلة، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقيء وما إلى ذلك".

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وأكد التقرير أن تناول الحليب باكراً على معدة فارغة قد يسبّب الغثيان المزعج الذي يرافق الشخص لساعات طويلة خلال النهار. كذلك يمكن أن يسبب الحليب الانتفاخ ومشاكل في الجهاز الهضمي، وبالتالي ألماً في المعدة.


وحذّر الخبراء من تناول الحليب في الصباح لأنه قد يسبب ظهور حبّ الشباب والبثور في الوجه.


ولفت التقرير إلى أن الوقت المناسب لشرب الحليب هو في المساء وليس في الصباح، وذلك لأن الحليب يصبح سهل الهضم ويحافظ على المعدة ممتلئة لفترة أطول. كما أنه يساعد في تجديد شباب الجسم أثناء الراحة.


ويؤكد الخبراء أن شرب الحليب في الصباح قد يُثقل المعدة، بينما شربه في المساء يساعد على النوم واسترخاء الأعصاب.

 لها


 




 

 


 

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