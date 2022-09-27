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الثلاثاء، 27-09-2022 10:51 ص

انبعاث رائحة فاسدة من الفم قد يكون مؤشرا على حالات هضمية خطيرة

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الوكيل الإخباري - قد تكون رائحة الفم الكريهة علامة على حالة صحية خطيرة - خاصة إذا كانت شبيهة بالبيض الفاسد عند التجشؤ.

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ورائحة الفم الكريهة شائعة للغاية ويمكن أن تكون ناتجة عن تناول الأطعمة ذات الرائحة النفاذة وأمراض اللثة في بعض الحالات. كما يمكن أن يكون نوع الرائحة علامة على السبب الكامن وراءها، ما قد يتطلب علاجا طبيا.

 

وقال الخبراء التجشؤ غير ضار، عادة، ويحدث عندما يقوم الجسم بإزالة الغازات الزائدة من الجهاز الهضمي العلوي.

ويدخل الغاز عادة إلى الجسم من خلال الفم أو من الطعام الذي يتم تكسيره بواسطة بكتيريا الأمعاء. ولكن عندما تعاني من تجشؤ تنبعث منه رائحة مثل البيض الفاسد، وهي رائحة كبريتيد الهيدروجين، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي.

 

وأوضح الخبراء في مؤسسة Metropolitan Gastroenterology Associates: "كبريتيد الهيدروجين هو أحد المنتجات الثانوية لعملية الهضم. وفي حين أن إنتاج كبريتيد الهيدروجين في بعض الأحيان أمر طبيعي، فإن الإنتاج المفرط غالبا ما يكون مؤشرا على مشكلة في الجهاز الهضمي. ويمكن أن يحدث تجشؤ الكبريت بسبب العديد من الحالات بما في ذلك الإجهاد، ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، والالتهابات البكتيرية مثل الملوية البوابية".

 

ووفقا للخبراء، يمكن أيضا أن يكون سبب تجشؤ الكبريت هو الارتجاع الحمضي المتكرر، المعروف باسم داء الارتداد المعدي المريئي (GORD).

 

ويحدث داء الارتداد المعدي المريئي عندما يتدفق حمض المعدة بانتظام إلى الحلق من الأجزاء السفلية من الجهاز الهضمي.

 

روسيا اليوم 

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