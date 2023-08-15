انتبه- 6 أعراض تخبرك بسوء صحة رئتيك

الوكيل الاخباري-

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يجب الانتباه جيدًا للتغيرات التي تطرأ على الجسم، لأن هناك علامات تحذيرية تصدر عنه قد تدل على وجود مشكلة في بعض الأعضاء الحيوية، مثل الرئتين.أعراض الرئة المريضة1- السعال المزمنيدل السعال على وجود خللٍ ما في الجهاز التنفسي، لا سيما الرئتين، خاصةً إذا كان المريض يعاني منه بشكل مزمن، أي يستمر لمدة 8 أسابيع أو أكثر.2- ضيق التنفسإذا كنت تواجه صعوبات مستمرة في عملية التنفس، مثل النهجان، خاصةً بعد القيام بالأنشطة البدنية البسيطة، فهذا مؤشر على الإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي.3- البلغم المزمنتفرز الشعب الهوائية المخاط، كوسيلة دفاعية ضد الالتهابات والمهيجات التنفسية، ولكن إذا استمر إنتاجها له لمدة تزيد عن 30 يومًا، فهذا يعني أن الرئة مصابة بمرضٍ ما.4- صفير الصدرإذا كان الصدر يصدر صوتًا يشبه الصفير عند التنفس، لا بد من زيارة الطبيب فورًا، لأن هذا العرض دليل على وجود شيء يسد مجرى الهواء في الرئتين.قد يهمك: أعراض سرطان الرئة- 6 علامات تظهر عند الاستيقاظ5- السعال المدمممن الضرروري طلب المساعدة الطبية، إذا كان هناك دماء تخرج مع الحكة، لأن السعال المدمم قد ينذر بمشكلات الجهاز التنفسي العلوي أو الأمراض الرئوية.6- ألم الصدرلا يكشف ألم الصدر عن أمراض القلب فقط، بل يشير أيضًا إلى أمراض الرئة، خاصةً إذا كان يعاني منه المريض لمدة شهر أو أكثر أو يزداد حدة عند الشهيق والسعال.