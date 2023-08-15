انتبه- 6 أعراض تخبرك بسوء صحة رئتيك

الوكيل الاخباري-
يجب الانتباه جيدًا للتغيرات التي تطرأ على الجسم، لأن هناك علامات تحذيرية تصدر عنه قد تدل على وجود مشكلة في بعض الأعضاء الحيوية، مثل الرئتين.اضافة اعلان
أعراض الرئة المريضة
1- السعال المزمن
يدل السعال على وجود خللٍ ما في الجهاز التنفسي، لا سيما الرئتين، خاصةً إذا كان المريض يعاني منه بشكل مزمن، أي يستمر لمدة 8 أسابيع أو أكثر.
2- ضيق التنفس
إذا كنت تواجه صعوبات مستمرة في عملية التنفس، مثل النهجان، خاصةً بعد القيام بالأنشطة البدنية البسيطة، فهذا مؤشر على الإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي.
3- البلغم المزمن
تفرز الشعب الهوائية المخاط، كوسيلة دفاعية ضد الالتهابات والمهيجات التنفسية، ولكن إذا استمر إنتاجها له لمدة تزيد عن 30 يومًا، فهذا يعني أن الرئة مصابة بمرضٍ ما.
4- صفير الصدر
إذا كان الصدر يصدر صوتًا يشبه الصفير عند التنفس، لا بد من زيارة الطبيب فورًا، لأن هذا العرض دليل على وجود شيء يسد مجرى الهواء في الرئتين.
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5- السعال المدمم
من الضرروري طلب المساعدة الطبية، إذا كان هناك دماء تخرج مع الحكة، لأن السعال المدمم قد ينذر بمشكلات الجهاز التنفسي العلوي أو الأمراض الرئوية.
6- ألم الصدر
لا يكشف ألم الصدر عن أمراض القلب فقط، بل يشير أيضًا إلى أمراض الرئة، خاصةً إذا كان يعاني منه المريض لمدة شهر أو أكثر أو يزداد حدة عند الشهيق والسعال.