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الإثنين، 07-08-2023 07:02 م

أعراض الفشل الكلوي..4 علامات تظهر على اليدين

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الوكيل الاخباري- هناك علامات تحذيرية تظهر على اليدين، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل الفشل الكلوي، لذلك يجب مراقبة التغيرات التي تطرأ عليهما بشكل دوري.

أعراض الفشل الكلوي على اليدين

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1- جفاف جلد اليدين


في المراحل المتقدمة من الفشل الكلوي، يصبح جلد المريض في مواضع مختلفة من الجسم، مثل اليدين، جافًا وخشنًا ومتشققًا، بالإضافة إلى ظهور قشور على سطحه تشبه قشور الأسماك.


2- تورم اليدين
عندما تفقد الكلى قدرتها على أداء وظائفها الحيوية، تتراكم السوائل والأملاح بالجسم، مما يؤدي إلى تورم اليدين والقدمين والكاحلين والوجه.


3- بثور على اليدين
قد تظهر بثور على اليدين أو الوجه أو القدمين عند بعض المصابين بالفشل الكلوي في المراحل الأخيرة من المرض، عندما تجف وتتقشر، تترك ندوبًا مكانها.


4- تغير لون أظافر اليدين
للفشل الكلوي تأثيرات سلبية على الأظافر، حيث يتسبب في تغير لون الجزء العلوي منها إلى الأبيض، بينما الجزء السفلي يظل محتفظ بشكله الطبيعي أو يميل إلى اللون البني أو الأحمر.

 




 

 


 

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