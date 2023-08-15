الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

التربية تحذر طلبة التوجيهي وتؤكد : هذا موعد اعلان النتائج

وزير الداخلية يوضح حول تقسيم الدوائر الانتخابية

ايعاز أمني بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي

شركة الكهرباء: حمل كهربائي غير مسبوق ولا أعطال جوهرية

تنويه حكومي بشأن المدارس الخاصة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

بيان صادر عن مديرية الامن العام

شاهد : امطار بالاردن اليوم الثلاثاء - فيديوهات

بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

وزارة البيئة تختتم ورشة مشروع الطيور الحوامة المهاجرة

الثلاثاء، 15-08-2023 09:17 م

من فمك- كيف تكتشف الإصابة بالقولون العصبي؟

2023_8_15_17_47_7_28


الوكيل الاخباري- هناك علامات تحذيرية تظهر في الفم، قد تدل على وجود مشكلة في الأمعاء الغليظة، مثل متلازمة القولون العصبي، لذلك يجب الانتباه جيدًا للتغيرات التي تطرأ عليه.

أعراض القولون العصبي في الفم

اضافة اعلان


1- جفاف الفم
تسبب متلازمة القولون العصبي ضيقًا في التنفس، بسبب انتفاخ البطن بالغازات وضغطها على الحجاب الحاجز، ما يدفع بعض المرضى إلى التقاط أنفاسهم عن طريق الفم، مما يؤدي إلى جفافه

وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن جفاف الفم والعين كانا شائعين عند بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي بنسبة 45%.

2- رائحة الفم الكريهة
للإمساك الناتج عن القولون العصبي تأثيرات سلبية على الفم، حيث يسبب رائحة النفس الكريهة، بسبب عدم القدرة على تنظيف الأمعاء الغليظة من البراز المتراكم بها.

3- ألم الفك
كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أكثر عرضة للشعور بألم في الفك ومواجهة صعوبة كبيرة في تحريكه

4- تقرحات الفم
قد تشير تقرحات الفم إلى الإصابة بأمراض التهاب الأمعاء، لا سيما متلازمة القولون العصبي، ولا تزال العلاقة بينهما غير معروفة للأطباء، لكنهم يعتقدون أنها تنتج عن الإجهاد أو العدوى البكتيرية أو ضعف المناعة أو نقص الفيتامينات والمعادن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعرّف-على-الفرق-بين-ضربة-الشمس-والضربة-الحرارية

ما الفرق بين ضربة الشمس والضربة الحرارية؟

611e5b84423604301f0806ab

أطعمة تضاعف خطر الإصابة بمرض النقرس يجب تجنبها

2023815107386706U

إليك فوائد حمض الفولفيك للبشرة

2023815115710878HG

السن والنوع.. أسباب 'اختلاف' حرق الدهون من شخص لآخر

2018_11_19_23_40_53_763

هكذا تحمي الطعام من بكتيريا الصيف لكي لا يفسد بسرعة

كك

تحذير من ارتفاع هذا الحمض بالدم

أخبار متعلقة
2023_8_9_17_4_45_513

احذر.. 5 أعراض لمرض الكبد الدهني تظهر على الجلد!

2023_8_7_16_44_31_261

أعراض الفشل الكلوي..4 علامات تظهر على اليدين

2023_8_6_16_44_3_653

أعراض أمراض القلب- 4 علامات تظهر على اليدين

2023_8_2_16_42_23_723

أعراض ارتفاع الكوليسترول .. 4 علامات تظهر على اليدين

كك

3 علامات تحذيرية في العين تدل على الإصابة ببعض الأمراض

download

علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول