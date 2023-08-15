من فمك- كيف تكتشف الإصابة بالقولون العصبي؟

الوكيل الاخباري- هناك علامات تحذيرية تظهر في الفم، قد تدل على وجود مشكلة في الأمعاء الغليظة، مثل متلازمة القولون العصبي، لذلك يجب الانتباه جيدًا للتغيرات التي تطرأ عليه.



أعراض القولون العصبي في الفم

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1- جفاف الفم

تسبب متلازمة القولون العصبي ضيقًا في التنفس، بسبب انتفاخ البطن بالغازات وضغطها على الحجاب الحاجز، ما يدفع بعض المرضى إلى التقاط أنفاسهم عن طريق الفم، مما يؤدي إلى جفافه



وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن جفاف الفم والعين كانا شائعين عند بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي بنسبة 45%.



2- رائحة الفم الكريهة

للإمساك الناتج عن القولون العصبي تأثيرات سلبية على الفم، حيث يسبب رائحة النفس الكريهة، بسبب عدم القدرة على تنظيف الأمعاء الغليظة من البراز المتراكم بها.



3- ألم الفك

كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أكثر عرضة للشعور بألم في الفك ومواجهة صعوبة كبيرة في تحريكه



4- تقرحات الفم

قد تشير تقرحات الفم إلى الإصابة بأمراض التهاب الأمعاء، لا سيما متلازمة القولون العصبي، ولا تزال العلاقة بينهما غير معروفة للأطباء، لكنهم يعتقدون أنها تنتج عن الإجهاد أو العدوى البكتيرية أو ضعف المناعة أو نقص الفيتامينات والمعادن.