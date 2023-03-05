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الأحد، 05-03-2023 02:40 م

انسداد القناة الدمعية عند الأطفال.. أعراضه وطرق علاجه

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأطفال عند الولادة من انسداد القناة الدمعية، وعادًة ما يكون التخلص منها دون علاج طبي خلال بلوغ عام، لكن تظل لدى بعض آخر مسدودة ما يصعب تصريف الدموع.

تشبه القناة الدمعية أنبوب صغير يصرف الدموع من العين، حيث تصنع الدموع في الغدد تحت الجفون، التي تتمثل أهميتها في تنظيف العين من الأتربة والجراثيم التي دخلت إليها فضلًا عن الحفاظ على الرطوبة، وتلعب القناة الدمعية دورًا في تجفيف تلك الدموع، لكن عندما يعاني الطفل من انسداد القناة الدمعية.

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نستعرض في التقرير التالي، أعراض وعلاج انسداد القناة الدمعية للأطفال، وفقًا لموقع صحة الطفل التابع للحكومة الأسترالية "kids Health".


يعاني الطفل المصاب بانسداد القناة الدمعية من:


-ألم غير طبيعي؛ يشبه الشعور بالتمزق، خاصًة عند البكاء.


-ظهور قشور جافة على الرموش.


-احمرار خفيف أو تهيج في العينين أو الجفون من فرك الطفل لهم.


عادًة ما تظهر الأعراض على الأطفال الذين يعانون من انسداد القنوات الدمعية بين الولادة و 12 أسبوعًا من العمر، لكن في بعض الأحيان لا تظهر المشكلة حتى تصاب القناة الدمعية بالعدوى، يمكن أن تحدث العدوى عندما تنمو الجراثيم داخل القناة المسدودة، تشمل علامات القناة الدمعية المصابة ما يلي:


-مخاط أصفر أو أخضر يخرج من العين.


-احمرار العين.


-انتفاخ الجفن.


يختلف النمو بشكل فردي من طفل لطفل وفي أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك نظام القناة الدمعية الذي قد لا يتطور بشكل كامل ما يجعل الطفل يعاني من انسدان بالقنوات الدمعية لهذا الأسباب:


-القناة الدمعية الضيقة جدًا.


-شبكة من الأنسجة تسد القناة.


لكن عند بلوغ الطفل أكثر من عام بينما يعاني من انسداد القنوات الدمعية، فإن ذلك للأسباب التالية:


-ورم في الأنف.


-كيس.


-إصابة في العين.


يعتمد طبيب العيون على الفحص السريري، ثم استخدام اختبار بالصبغة للكشف عن الانسداد، يعد اختبار الصبغة للعين غير مؤلم.


يعد انسداد القناة الدمعية لدى الأطفال قبل عمر 6 أشهر، وراد حدوثه دون علاج، لكن قد يساعد في ذلك بعض الإجراءات، كالتالي:


-تدليك العين عدة مرات في اليوم بالمنزل لبضعة أشهر، يمكن أن يساعد في فتح الانسداد.


-إذا لم تنفتح القناة الدمعية من تلقاء نفسها أو إذا استمر إصابة طفلك بالعدوى.

 

سيقوم طبيب العيون بإجراء فحص للعين لاستبعاد المشاكل الأخرى، وقد يتخلص من الانسداد جراحيًا، يمكن لطبيب العيون إجراء أنواع مختلفة من الجراحة لفتح انسداد، مثل:


-فحص القناة المسدودة باستخدام أداة معدنية رفيعة.


-وضع أنابيب صغيرة خاصة لتمديد القناة الدمعية.


-استخدام قسطرة تتمدد مثل البالون لفتح القناة الدمعية.


يصف الطبيب مرهمًا مضادًا حيويًا أو قطرات لاستخدامها بعد الجراحة، للمساهمة في شفاء القناة الدمعية.

 

 

الكونسلتو الطبي

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