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الأربعاء، 01-03-2023 11:53 ص

باحثون يحذرون من خطورة غفوة المنبه!

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الوكيل الإخباري- حذر باحثون من خاصية غفوة المنبه للاستيقاظ من النوم نظرا لخطورتها على صحة الإنسان.

وحول هذه العادة حذّر تقرير طبي إيطالي من خطورتها ، موضحاً أن باحثين في جامعة نوتردام الأمريكية بولاية إنديانا، شددوا على أن تلك الخطوة تمثل خطرا على صحة من يعتادها، وفقا لمجلة "فوكاس" الإيطالية.

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وكشف التقرير أن تأجيل موعد الاستيقاظ عن طريق الغفوة ليس ممارسة صحية على الإطلاق لصحة الإنسان، لافتة إلى أن غفوة المنبه لا تجعل الاستيقاظ أصعب فحسب، بل تجعله سببا لصدمة أكبر للجسم.


وأشار إلى أن الباحثين توصلوا لتلك النتائج بعدما أجروا مقابلات مع 450 بالغا يعملون في وظائف بدوام كامل للتحقق من مدة نومهم ومعدل ضربات القلب بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء.


وأظهرت البيانات التي جمعتها الدراسة أن أولئك الذين استخدموا غفوة المنبه عانوا من اضطرابات النوم بدرجة أكبر من أولئك الذين استيقظوا بشكل طبيعي مع أول مرة يرن فيها المنبه.


وتبين للباحثين أن أولئك القادرين على النهوض في نفس الموعد بشكل طبيعي دون استخدام أي نوع من أجهزة التنبيه، ناموا لفترة أطول واستهلكوا كمية أقل من الكافيين في ساعات النهار.


وتسبب الغفوة عادة بشعور دائم بالتعب، وذلك وفق التحليلات لأن تأجيل الاستيقاظ عدة مرات يقطع الدورات الطبيعية للنوم.


وتسمّى تلك الحالة "قصور النوم"، أي الشعور بالخدر الذي نشعر به في الصباح بعد الاستيقاظ، والذي يمكن أن يستمر طوال اليوم، مما يضر قدراتنا الإدراكية وتجعلنا نشعر بالإرهاق المزمن، لذا فإذا كنت تريد الحفاظ على صحتك فعليك الالتزام بالنهوض فوراً من أول رنة.

 

البيان

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