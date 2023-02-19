الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

اصابة عدد من الأشخاص بالتسمم في البادية الشمالية

موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق

الصفدي يلتقي وفدا من البرلمان الألماني خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية الدورة الصيفية / 2023 بداية الشهر القادم

بيانات الدخل والإنفاق الامريكية تقلق الأسواق قبيل قرار الفيدرالي

انضمام منشآت صحية جديدة لخدمة توصيل الأدوية الشهرية

مهيدات: تسعير مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب لتخفيض العبء المالي على المرضى

هذا راتب الرجل الذي يحرك كل أسواق العالم بكلمة

سوريا تصدر بيانا عقب الغارات الإسرائيلية

لجنة العمل النيابية تُلغي مُقترح يخفض اشتراكات الضمان للشباب

الأحد، 19-02-2023 03:22 م

منها البطاطا والبرتقال .. أطعمة مفيدة لصحة المخ قبل النوم

2018_1_27_10_53_6_722


الوكيل الإخباري- يوصي الخبراء بتناول بعض الأطعمة المفيدة لصحة المخ قبل النوم، حيث تساعد على محاربة الأرق وتحسين وظائف المخ طوال الليل وتعزيز النشاط في اليوم التالي.

تساعد قائمة الأطعمة التالية على تحسين القدرة على النوم بعمق وبشكل جيد طوال ساعات الليل، حسبما نشر موقع "Mirror”.

1-الشوكولاتة الداكنة
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الفلافونيد الذي يعمل على تحسين الذاكرة والانتباه ومهارات القدرة على حل المشكلات، لأنها تعزز تدفق الدم للمخ.

تتميز الشوكولاتة الداكنة باحتوائها على كمية كبيرة من الكاكاو الذي يعزز الطاقة في اليوم التالي، كما تساعد على تعزيز وظائف المخ.

اقرأ أيضًا: اضطرابات النوم- إلام تشير الإصابة بأي منهم؟

2-بذر الكتان
تحتوي بذور الكتان على الماغنسيوم بنسبة عالية، ما يقلل من الضغط العصبي والتوتر قبل النوم للحصول على الاسترخاء اللازم طوال الليل، لذا يفضل تناوله مع الزبادي والفواكه ليلاً.

3-البطاطا
تتميز البطاطا باحتوائها على الماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين بي6، ما يحارب الإجهاد والتعب المستمر ويحسن الحالة المزاجية ويحافظ على نوم هادئ، إلى جانب الكربوهيدرات الصحية التي تعزز الطاقة في صباح اليوم التالي لتأثيرها طويل الأمد.

4-البرتقال
من الممكن تناول ثمرة برتقال أو كوب عصير خالي من السكر قبل الذهاب إلى النوم، لأن ذلك يساعد على تحسين الذاكرة والأداء العقلي ويساهم في الحصول على الاسترخاء والنوم بشكل كافي وعميق.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

9 عوامل لخطر الإصابة بأمراض القلب حسب الخبراء!

2017_1_11_14_44_18_940

دراسة تكشف مفاجأة: النساء الأكثر شخيرًا من الرجال لهذه الاسباب !

06900357-chemo-creates-leaky-blood-vessels-helping-cancer-cells-to-spread-355400-1280x720-1

5 أشياء شائعة تزيد من خطر الاصابة بالسرطان

كيف_أكتشف_سرطان_الثدي_في_المنزل (1)

طريقة غير متوقعة بمتناول اليد لاكتشاف سرطان الثدي

2020_4_23_21_43_14_960

5 علامات تنذرك بمشكلة في الجهاز التنفسي

photo5913686211996791848-نسخ

كيف يمكن معرفة ارتفاع نسبة الكوليسترول دون أعراض؟

أخبار متعلقة
ca0ab7949b29edacb0162f4f1bdd5597

5 أطعمة تمنع تشنج العضلات

download (1)

3 أطعمة فعالة لعلاج ضغط الدم المرتفع

ضعف_جهاز_المناعة__أسبابه_وعلاجه

5 أخطاء تضعف جهاز المناعة

tbl_articles_article_24610_826a3dadadb-29ee-438c-9c70-65d21e4c2e02

ما أسباب صداع خلف الرأس بعد الاستيقاظ؟

image770x420cropped

دراسة: النشاط البدني يساهم في الحصول على نوم جيد

63dd07e04236041787241fdc

فواكه يعزز تناولها بشكل كبير كفاءة النوم