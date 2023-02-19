منها البطاطا والبرتقال .. أطعمة مفيدة لصحة المخ قبل النوم

الوكيل الإخباري- يوصي الخبراء بتناول بعض الأطعمة المفيدة لصحة المخ قبل النوم، حيث تساعد على محاربة الأرق وتحسين وظائف المخ طوال الليل وتعزيز النشاط في اليوم التالي.



تساعد قائمة الأطعمة التالية على تحسين القدرة على النوم بعمق وبشكل جيد طوال ساعات الليل، حسبما نشر موقع "Mirror”.



1-الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الفلافونيد الذي يعمل على تحسين الذاكرة والانتباه ومهارات القدرة على حل المشكلات، لأنها تعزز تدفق الدم للمخ.



تتميز الشوكولاتة الداكنة باحتوائها على كمية كبيرة من الكاكاو الذي يعزز الطاقة في اليوم التالي، كما تساعد على تعزيز وظائف المخ.



اقرأ أيضًا: اضطرابات النوم- إلام تشير الإصابة بأي منهم؟



2-بذر الكتان

تحتوي بذور الكتان على الماغنسيوم بنسبة عالية، ما يقلل من الضغط العصبي والتوتر قبل النوم للحصول على الاسترخاء اللازم طوال الليل، لذا يفضل تناوله مع الزبادي والفواكه ليلاً.



3-البطاطا

تتميز البطاطا باحتوائها على الماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين بي6، ما يحارب الإجهاد والتعب المستمر ويحسن الحالة المزاجية ويحافظ على نوم هادئ، إلى جانب الكربوهيدرات الصحية التي تعزز الطاقة في صباح اليوم التالي لتأثيرها طويل الأمد.



4-البرتقال

من الممكن تناول ثمرة برتقال أو كوب عصير خالي من السكر قبل الذهاب إلى النوم، لأن ذلك يساعد على تحسين الذاكرة والأداء العقلي ويساهم في الحصول على الاسترخاء والنوم بشكل كافي وعميق.

اضافة اعلان

الكونسلتو الطبي