الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق خدمة سماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

مقابلات في التربية لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لسبعيني في عمّان

إدارة الترخيص تطلق خدمات الكترونية جديدة

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن الطريق الصحراوي

وفاة و 10 اصابات بحادث سير مروع في عمان

دورة تدريبية عن إعادة تدوير النفايات المنزلية بالطفيلة

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الموجة الحارة اليوم

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

المركزي الروسي يعلن موعد إطلاق الروبل الرقمي

الأربعاء، 12-07-2023 02:58 م

بالماء والنوم .. طرق للوقاية من الجلطات المفاجئة

75791-14-90


الوكيل الإخباري- هناك إرشادات يجب اتباعها بشكل يومي، للحد من الإصابة بالجلطات الدموية، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر .

اضافة اعلان


طرق الوقاية من الجلطات


وحدد شعبان الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الجلطات الدموية في النصائح التالية:


1- اتباع نظام غذائي صحي
يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه، لاحتوائهما على عناصر غذائية تحافظ على سيولة الدم وتمنعه من التخثر في الشرايين والأوعية الدموية، مثل فيتامين ك.


في المقابل، لا بد من تقليل النشويات والسكريات والدهون الحيوانية والمهدرجة، وتناول الأطعمة المسلوقة والمشوية فقط، وتجنب المقليات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية.


2- تنظيم مواعيد الوجبات
لتحقيق أقصى استفادة من الطعام، يُنصح بتناول وجبة الإفطار مبكرًا، والغداء قبل الساعة الخامسة، بينما العشاء في تمام العاشرة مساءً.


3- شرب الماء
من الضروري الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لأن جفاف الجسم يزيد من لزوجة الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بالجلطات الدموية.


4- ممارسة الرياضة
لا بد من تخصيص وقت ثابت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي لمدة 45 دقيقة، لأن النشاط البدني يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بالجلطات.


5- النوم الجيد
يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، لأن السهر لساعات متأخرة ليلًا له تأثيرات خطيرة على صحة القلب والأوعية الدموية.


6- الإقلاع عن التدخين
يعد التدخين من العادات الخاطئة التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، بالتالي، ينبغي الإقلاع عنه نهائيًا، مع ضرورة الابتعاد عن المدخنين.


7- السيطرة على عوامل الخطر
ينبغي على الأشخاص المصابين بأمراض تزيد من خطر تكوين الجلطات الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والنقرس والصدفية، تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب في مواعيدها ومتابعته بصفة دورية.


8- الفحص الدوري
هناك اختبارات طبية لا غنى عن إجرائها مرة واحدة سنويًا، للاطمئنان على صحة الجسم والكشف المبكر عن الأمراض، وتشمل:
- تحليل السكري التراكمي.
- تحليل الكوليسترول.
- تحليل حمض اليوريك.
- تحليل وظائف الكلى.
- تحليل وظائف الكبد.
- صورة الدم الكاملة.
- تحليل فيتامين د.


9- تخفيف الضغط العصبي
من الصعب تجنب الضغط العصبي بشكل نهائي، ولكن يمكن السيطرة عليه عن طريق ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء وكسر الروتين اليومي بالتنزه مع الأصدقاء والعائلة في العطلات.

 

 

 الكونسلتو الطبي

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023712174536112JZ

مكملات غذائية تتعارض مع أدوية القلب.. تعرف عليها

2022_11_2_17_51_4_803

5 خرافات صادمة عن شرب الماء.. تعرف عليها

202371216540956MC (1)

وكالة الأدوية الأوروبية تدرس دور أدوية التنحيف في الانتحار

31d5ed4bf242a5c44205c14b1d098a37a954fca9_209625_original

طرق ذكية للتخلص من إدمان السكر بدون معاناة

حكة-الوجه-الأسباب-والعلاج

سببان يستدعي بهما حكة الوجه مراجعة الطبيب

2023_3_15_22_24_44_401

أسباب تشنج اللسان وطرق العلاج

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_15104_4084abf679c-7622-40d7-bb01-6751feeb150c

الأطعمة والمشروبات المسموحة والممنوعة لمرضى النقرس

bigstock--157064345_154796

هل يرفع الكافيين مستويات الكوليسترول في الجسم؟

2021_7_5_14_51_57_129

هل يمكن الوقاية من سرطان القولون؟

137053

دراسة تكشف أثر الفواكة والخضروات الملونة على الصحة