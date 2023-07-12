بالماء والنوم .. طرق للوقاية من الجلطات المفاجئة

الوكيل الإخباري- هناك إرشادات يجب اتباعها بشكل يومي، للحد من الإصابة بالجلطات الدموية، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر .



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طرق الوقاية من الجلطات



وحدد شعبان الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الجلطات الدموية في النصائح التالية:



1- اتباع نظام غذائي صحي

يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه، لاحتوائهما على عناصر غذائية تحافظ على سيولة الدم وتمنعه من التخثر في الشرايين والأوعية الدموية، مثل فيتامين ك.



في المقابل، لا بد من تقليل النشويات والسكريات والدهون الحيوانية والمهدرجة، وتناول الأطعمة المسلوقة والمشوية فقط، وتجنب المقليات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية.



2- تنظيم مواعيد الوجبات

لتحقيق أقصى استفادة من الطعام، يُنصح بتناول وجبة الإفطار مبكرًا، والغداء قبل الساعة الخامسة، بينما العشاء في تمام العاشرة مساءً.



3- شرب الماء

من الضروري الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لأن جفاف الجسم يزيد من لزوجة الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بالجلطات الدموية.



4- ممارسة الرياضة

لا بد من تخصيص وقت ثابت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي لمدة 45 دقيقة، لأن النشاط البدني يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بالجلطات.



5- النوم الجيد

يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، لأن السهر لساعات متأخرة ليلًا له تأثيرات خطيرة على صحة القلب والأوعية الدموية.



6- الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين من العادات الخاطئة التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، بالتالي، ينبغي الإقلاع عنه نهائيًا، مع ضرورة الابتعاد عن المدخنين.



7- السيطرة على عوامل الخطر

ينبغي على الأشخاص المصابين بأمراض تزيد من خطر تكوين الجلطات الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والنقرس والصدفية، تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب في مواعيدها ومتابعته بصفة دورية.



8- الفحص الدوري

هناك اختبارات طبية لا غنى عن إجرائها مرة واحدة سنويًا، للاطمئنان على صحة الجسم والكشف المبكر عن الأمراض، وتشمل:

- تحليل السكري التراكمي.

- تحليل الكوليسترول.

- تحليل حمض اليوريك.

- تحليل وظائف الكلى.

- تحليل وظائف الكبد.

- صورة الدم الكاملة.

- تحليل فيتامين د.



9- تخفيف الضغط العصبي

من الصعب تجنب الضغط العصبي بشكل نهائي، ولكن يمكن السيطرة عليه عن طريق ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء وكسر الروتين اليومي بالتنزه مع الأصدقاء والعائلة في العطلات.

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