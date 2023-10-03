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الثلاثاء، 03-10-2023 10:22 ص

بدانة الطفل تتأثر بالرضاعة الاصطناعية

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الوكيل الإخباري - ربط بحث جديد عُرض اليوم خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية للسكري في هامبورغ، بين نمطين في تغذية الرضيع ومستويات أعلى من الدهون بالجسم في وقت لاحق من مرحلة الطفولة.

وقال الباحثون إن تناول الرضيع حليب الأطفال الاصطناعي قبل بلوغه 6 أشهر، والإدخال المبكر للمشروبات الغازية قبل عمر 18 شهراً، يرتبطان بزيادة كتلة الدهون بالجسم في سن 9 سنوات.

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وحلل الباحثون بيانات أكثر من 700 طفل، إلى جانب دراسة تأثير نمط حياة الأم والبيئة أثناء الحمل على نمو طفلها وتطوره، وكذلك نوعية التغذية التي تلقاها الصغير في أول عامين.


وكان متوسط عمر الأمهات عند التجنيد 29 عاماً، وكان 51% من الأطفال المشاركين ذكوراً.


وبمتابعة الأطفال عند بلوغهم 9 سنوات، تبين أن الرضع الذين تم إرضاعهم طبيعياً لأقل من 6 أشهر، لديهم زيادة في الدهون بالجسم بنسبة 3.5%، مقارنة بمن تم إرضاعهم لمدة 6 أشهر أو أكثر.


مشروبات الصودا
ووجد التحليل أيضاً أن الرضع الذين تم تقديم مشروبات الصودا لهم قبل عمر 18 شهراً كانت لديهم دهون أكثر في الجسم بنسبة 7.8% في سن الـ 9، مقارنة بمن جرّبوا هذه المشروبات بعد سن 18 شهراً


واختبر الباحثون أيضاً ما إذا كان تأثير تقديم الصودا مبكراً يختلف اعتماداً على ما إذا كانوا يرضعون رضاعة طبيعية لمدة 6 أشهر على الأقل.


ووجدوا أن الارتباط بين تناول الصودا في وقت مبكر ومعدل التغير بنسبة كتلة الدهون في مرحلة الطفولة كان مشابهاً، ولكنه أقوى قليلاً، لدى من يرضعون رضاعة طبيعية لمدة تقل عن 6 أشهر.

 

 

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