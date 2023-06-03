علامات لا تتوقعها تشير للإصابة بأمراض القلب والكوليسترول

الوكيل الاخباري - من المعروف أن أمراض القلب وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم حالات مرضية تؤدي إلى معاناة الشخص المصاب من مجموعة أعراض مختلفة، ولكن تلك الأمراض قد تسبب ظهور مجموعة من الأعراض على القدمين، فما هي؟



علامات أمراض القلب وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم على القدمين، وفقًا لما ذكرته مواقع "Timesofindia"، و"Health"، و"Medical news today".

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أعراض أمراض القلب في القدمين

1- تغير لون القدم

في حالة تغير لون القدم إلى الأزرق أو البنفسجي، فإن ذلك يعد علامة على وجود مشكلة في القلب، تعيق عملية ضخ ما يكفي من الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف السفلية.



2- تورم القدمين

تتراكم السوائل في أنحاء مختلفة من الجسم عندما يحدث قصور في عضلة القلب، وأبرزها البطن والقدمين والكاحلين، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.



3- ألم وتنميل في القدمين

يشير ألم وتنميل القدمين إلى الإصابة بمرض الشريان المحيطي، الذي يحدث بسبب تراكم اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية المغذية للأطراف السفلية، مما يسبب انخفاض أو انقطاع تدفق الدم إلى الساقين.



علامات ارتفاع الكوليسترول في الدم في القدمين:

1- ثقل الساق

ثقل الساق أو العرج من ضمن الأعراض الشائعة لاعتلال الشرايين المحيطية، ويسبب آلام الساق أو عدم الراحة، وبسبب انسداد الشرايين، لا يمكنها إيصال ما يكفي من الدم إلى الساقين.



2- تشنجات القدم أثناء النوم

قد يعاني مصابو اعتلال الشرايين المحيطية بتشنجات في الكعب أو مقدمة القدم أو الأصابع أثناء النوم، ويمكن التغلب على تلك الحالة من خلال تدلي القدم من السرير أو الجلوس على كرسي.



3- تغيرات الساقين والقدمين

يمكن أن يؤدي مرض الشرايين المحيطية إلى ظهور تغيرات في أظافر القدمين وجلد الساقين، نتيجة لعدم تلقي الساقين التدفق الطبيعي للدم، ويمكن أن يلاحظ المصاب فقدان شعر القدمين والساقين أو نموه ببطء، كما قد يصبح جلد الساقين لامعًا ومشدودًا، وقد تتكاثف أظافر القدم أو تنمو ببطء أكثر.



4- تغير لون الساقين

من أبرز العلامات الملحوظة على مصابي مرض الشرايين المحيطية عند رفع الساق، وقد تصبح بيضاء بسبب ضعف تدفق الدم، وقد تصبح القدمين أو الأصابع شاحبة أو مزرقة أثناء الجلوس، بسبب قلة الدورة الدموية.



5- برودة الساقين

قد يشير الشعور ببرودة الأقدام أو الساقين عند لمسها إلى الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية، وهو ما يمكن أن يحدث لأي شخص مع تقدمه في العمر، ولكن ، إذا شعرت بالبرودة في إحدى الساقين أو القدمين دون الأخرى، ينبغي استشارة الطبيب المختص على الفور.



6- تقرحات القدم

يمكن أن يؤدي انخفاض الدورة الدموية إلى تقرحات القدم التي لا تلتئم، وهو ما يعرف بالقرحة الإقفارية، وهي حالة يجب علاجها بسرعة، وتحدث لدى أولئك الأشخاص الذين يعانون من حالات متقدمة من اعتلال الشرايين المحيطية.



7- خدر القدمين أو الساقين

يمكن أن يشير الشعور بالخدر أو الضعف في الساقين أو القدمين أثناء الراحة إلى اعتلال الشرايين المحيطية.



8- ضمور عضلات ربلة الساق

قد يؤدي اعتلال الشرايين المحيطية المتقدم إلى التعرض لضمور أو انخفاض في حجم عضلات ربلة الساق، ويمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم الكافي إلى انخفاض عدد وحجم ألياف العضلات.



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