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الأحد، 14-05-2023 12:23 م

بلا أدوية .. اليك كيفية علاج حموضة المعدة نهائيًا

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الوكيل الإخباري- يساعد تغيير نمط الحياة واتباع أسلوب صحي على علاج حموضة المعدة بشكل نهائي دون الحاجة إلى تناول الأدوية ذات الآثار الجانبية.

نستعرض في السطور التالية بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لعلاج حموضة المعدة، حسبما نشر "Health. Harvard".

إرشادات هامة لعلاج الحموضة

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1-تناول الطعام باعتدال وببطء
عندما تكون المعدة ممتلئة للغاية، يمكن أن يصبح هناك المزيد من ارتجاع المريء، مع الحرص على تناول وجبات صغيرة مقسمة على مدار اليوم، بدلاً من 3 وجبات كبيرة يوميًا.

2-تجنب بعض الأطعمة
هناك بعض الأطعمة التي قد تسبب ارتجاع المريء أكثر من غيرها، مثل النعناع والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والطماطم والبصل والثوم والقهوة والشاي والشوكولاتة والكحول.

في حال تناول أيًا من هذه الأطعمة بانتظام، يفضل التخلص منها للتحكم في ارتجاع المريء.

3-عدم تناول المشروبات الغازية
قد تؤدي المشروبات الغازية إلى التجشؤ، مما يسبب وصول الحمض إلى المريء، لذا يجب استبدالها بالماء العادي.

4-عدم النوم بعد تناول الطعام
عندما يظل الشخص وافقًا أو حتى جالسًا، فإن ذلك يساعد على إبقاء الحمض في المعدة، مع الحرص على الانتهاء من تناول الطعام قبل 3 ساعات من النوم.

هذا يعني أن أخذ قيلولة بعد الغداء وتناول وجبات متأخرة أو وجبات خفيفة في منتصف الليل يزيد الأمر سوءًا.

5-عدم ممارسة التمارين العنيفة
يُراعى تجنب التمرينات العنيفة لبضع ساعات بعد تناول الطعام، لأن ذلك قد يسبب ارتداد الحمض إلى المريء، واستبدال ذلك بالتنزه والمشي 30 دقيقة في اليوم.

6-النوم برأس مرفوعة
يجب النوم على مخدة إسفنجية طبية برأس مرفوعة، بحيث يكون الرأس أعلى من القدمين، وذلك منعًا لارتداد الحمض للمريء.

7-إنقاص الوزن
زيادة الوزن تحد من دور البنية العضلية التي تدعم العضلة العاصرة للمريء السفلية، مما يقلل الضغط الذي يبقي العضلة العاصرة مغلقة، وبالتالي يحدث ارتجاع المريء وحموضة المعدة.

8-التدخين
يجب التوقف عن التدخين، لأن النيكوتين قد يؤدي إلى إرخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء.

 

الكونسلتو الطبي 

 




 

 


 

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