3 علامات تحذيرية في العين تدل على الإصابة ببعض الأمراض

الوكيل الاخباري - من الضروري القيام بفحص العين أمام المرآة بشكل يومي، لأن هناك علامات تحذيرية قد تظهر عليها تدل على الإصابة ببعض الأمراض، مثل ارتفاع الكوليسترول بالدم.

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يستعرض في التقرير التالي، أعراض ارتفاع الكوليسترول على العين، وفقًا "Very wellhealth".



أعراض ارتفاع الكوليسترول على العين

1- نتوءات صفراء حول العين

عندما ترتفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، يترسب جزء منه تحت الجلد المحيط بالعين أو الذي يعلو الجفون أو القريب من الفم، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات يميل لونها إلى الأصفر.





2- قوس القرنية

عند ملاحظة خط أبيض رفيع حول القرنية -الجزء الأمامي للعين- يجب زيارة الطبيب على الفور، لأنه دليل على المعاناة من ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم، بحسب المعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة والدم NHLBI.



3- رؤية خطوط داكنة

تشير الخطوط الداكنة التي تظهر في مجال الرؤية على انسداد الوريد الشبكي أو السكتة الدماغية، وكلاهما من الأمراض التي يسببها ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.



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