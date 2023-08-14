يشكل خطراً على القلب .. تحذير من الكرش

الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من دهون البطن المتراكمة أعلى السرة، مشيرًا إلى تعدد الأمراض التي قد تسببها لمرضى السمنة.



وأكد موافي خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن دهون البطن العلوية أكثر خطورة على صحة الإنسان من الكرش السفلي.

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وأضاف أن الدهون المتجمعة فوق سرة البطن تشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لافتًا إلى وجود علاقة بينها وبين زيادة معدل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الكرش -بغض النظر عن نوعه- لا يمكن التخلص منه بالرياضة فقط، مشددًا على ضرورة ممارستها بجانب اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

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