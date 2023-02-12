بينها إنقاص الوزن .. 3 فوائد للأطعمة النيئة

الوكيل الإخباري-يعتقد خبراء التغذية أن تناول الأطعمة دون تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة، يجعلها تحفتظ بالقيمة الغذائية المتضمنة الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، لكن قد تكون سلاح ذو حدين وتتسبب في الإصابة ببعض المخاطر الصحية.



نستعرض في التقرير التالي، فوائد الأطعمة النيئة وأنواعها، وفقًا لموقع الموضوعات الصحية "Medical news today".



أنواع الأطعمة النيئة

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-الحمية النباتية.



-البروتين الحيواني مثل البيض النيء ومنتجات الألبان.



-اللحوم النيئة أو المجففة.



قائمة الأطعمة النيئة

أولًا: المنتجات النباتية



-الفواكه والخضروات الطازجة.

-الفواكه والخضروات المجففة.

-عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة.

-المكسرات والبذور الخام.

-زبدة المكسرات النيئة، مثل زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز.

-الحليب النباتي، مثل حليب الجوز وحليب اللوز وحليب جوز الهند.

-زيت الزيتون أو زيت جوز الهند المعصور على البارد.

-الفواكه المجففة.

-الأطعمة المخمرة، بما في ذلك الكيمتشي ومخلل الملفوف.

-الأطعمة العضوية أو الطبيعية أو غير المصنعة الأخرى.



ثانيًا: المنتجات الحيوانية

-البيض النيئ.

-الأسماك النيئة، مثل السوشي أو الساشيمي.

-اللحوم النيئة أو المجففة الأخرى.

-الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة.





فوائد الأطعمة النيئة



1-القيمة الغذائية

يحتوي النظام الغذائي النيء على الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات الطازجة، تميل هذه العناصر إلى أن تكون غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والبروتين، التي أبرزها: فيتامين ب وفيتامين سي القابل للذوبان في الماء، يدمر الطهي بعض العناصر الغذائية، لذا فإن تناول الطعام نيئًا يضمن إمدادًا أفضل بهذه العناصر.



2-تقليل الأملاح

تميل الأطعمة المصنعة إلى أن تكون أعلى في الملح والسكريات المضافة والدهون المشبعة غير الصحية، يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا يمكن أن يكون تناول الأطعمة وهي طازجة يقلل دخول الأملاح إلى الجسم.



3-إنقاص الوزن

تمتاز الأطعمة النيئة باحتوائها على عدد سعرات حرارية منخفضة، فضلًا عن كونها غنية بالألياف الغذائية، ما يسهم في زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقليل الشعور بالجوع، يساعد هذا على إنقاص الوزن.



طريقة تحضير الأطعمة النيئة

يجعل إعداد الطعام في نظام غذائي نيء الناس إلى اتباع استراتيجيات معينة، مثل نقع الأطعمة وتجفيفها وعصرها. يسمح النظام الغذائي بتقطيع الأطعمة ومزجها.



يمكن إعداد الطعام النيء بأكثر من طريقة كالتالي:



-تقطيع الأطعمة دون تعريضها إلى درجات حرارة حرارة مرتفعة.

-نقع بعض الأنواع من الأطعمة ثم تجفيفها وعصرها.



-تسخين الأطعمة المجففة عبر جهاز ينفخ الهواء الساخن عبر الطعام.



أضرار الأطعمة النيئة

تتسبب الأطعمة التالي ذكرها في الإصابة بالتسمم الغذائي، نتيجة لأن الطهي يقضي على البكتيريا الموجودة بها كالتالي:



-اللحوم النيئة وغير المطبوخة جيدًا، بما في ذلك الدجاج.

-البيض النيء أو المطبوخ قليلاً.

-الحليب الخام أو غير المبستر والمنتجات المصنوعة منه.

-المحار الخام.





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