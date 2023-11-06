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الإثنين، 06-11-2023 11:53 ص

بينها الفواكه.. أطعمة 'صحية' لا تتناولها ليلاً

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الوكيل الإخباري - يعتبر تناول نظام غذائي مغذي حجر الزاوية في نمط حياة صحي. غير أن توقيت تناول الوجبات مهم جداً.

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ففي حين أن بعض الأطعمة تعد مصدراً قوياً للتغذية، إلا أنها قد لا تكون أفضل الخيارات للاستهلاك الليلي، إذ يمكن أن تسبب الأرق أو مشكلات في عملية الهضم.

 

ووفق صحيفة Times of India، هناك بعض الأطعمة الصحية التي قد يكون من الجيد تناولها في النهار، لكنها ضارة أثناء الليل:

 

1. اللبن الرائب
لا شك أن اللبن الرائب يعتبر غذاء مغذيا مليئا بصفات عديدة. ومن خلال تناوله خلال النهار، فإن البكتيريا الجيدة الموجودة فيه تفيد عملية الهضم. إن اللبن الرائب يقوي العظام ويزيد من المناعة أيضاً.
إلا أن تناول اللبن الرائب عالي الجودة في الليل قد يكون ضاراً بالنسبة للبعض. فبسبب طبيعته الباردة، يمكن أن تكون هناك مشكلة في تكوين المخاط وتكوين الغازات في المعدة.


2. دجاج
يحتوي الدجاج على كمية عالية من البروتين، الأمر الذي يستغرق وقتاً وطاقة أكبر لهضمه. وبالتالي فإن تناول الطعام ليلاً يستغرق وقتاً طويلاً في الهضم وهذا يعطل النوم. وحتى لو كان الشخص مضطراً لتناول الطعام، فينبغي تناوله بكميات قليلة وبطريقة متوازنة.

 

3. أطعمة دسمة
عند تناول الأطعمة الدهنية في الليل، يستمر الجهاز الهضمي في العمل حتى وقت متأخر من الليل لتكسيرها وهضمها، ما يتسبب في صعوبة الاستغراق في النوم. لذا ينصح الخبراء بتجنب تناول الأطعمة الدهنية في الليل.


4. الفواكه
سواء كان الشخص مريضاً أو سليماً، تعتبر الفاكهة مفيدة للجميع. لكن من الأفضل تناولها خلال النهار. يعد تناول الفواكه بعد غروب الشمس ضاراً لأنه يمكن أن يسبب البلغم بسبب طبيعتها المبردة. كما أنها تحتوي على الكربوهيدرات والسكر، والتي يمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم وتؤثر سلباً على جودة النوم. فضلاً عن أن تناولها ليلاً يسبب الغازات والإمساك.


5. فواكه مجففة
تحتوي الفواكه الجافة على كميات عالية من الكربوهيدرات والسكر والفيتامينات والمعادن وجميع العناصر الغذائية.

 

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