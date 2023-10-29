الأحد 29-10-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يخصص 45 ألف طن من القمح و7 شاحنات أدوية للأشقاء بالضفة الغربية

الخصاونة: الأردن بقيادة الملك نجح باستصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

الأردن والسعودية: الأولوية لوقف الحرب

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الإعلام العبري يُعلّق على ظهور حسن نصرالله بفيديو مدته 10 ثوانٍ

غزة .. 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي

بيانان عسكريان من القسام وسرايا القدس

المستثمرون في حالة ترقب لبيان الفيدرالي الأميركي وسط احتدام الصراع بالمنطقة

أسير فلسطيني مفرج عنه : المعتقلون في خطر لم يشهدوا مثله منذ 1967

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

عاجل

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الأحد، 29-10-2023 01:50 م

نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بأكثر من 30 مرضا

كيفية_تنظيم_الغذاء


الوكيل الإخباري - اكتشف علماء جامعة قوانغتشو الصينية أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يشمل تناول الأطعمة النباتية والجبن والمأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات، يحمي من 32 مرضا خطيرا.

اضافة اعلان

وتشير مجلة Nature إلى أن الباحثين سعوا إلى متابعة تأثير النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط في الصحة. ومن أجل ذلك أجروا دراسة شملت 121.513 شخصا، أعمارهم من 30 إلى 75 عاما. وجمع الباحثون معلومات شاملة عن عادات الأكل للمشاركين ودرسوا وحللوا البيانات المثبتة في سجلاتهم الطبية لتقييم حالتهم الصحية.


واتضح للباحثين أن الأشخاص الذي تناولوا الأطعمة الموصوفة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، انخفض خطر إصابتهم بـ 32 مرضا مزمنا. كما لاحظ الباحثون أن هذا النظام الغذائي يقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع عديدة من السرطان والسكري


وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من النظام الغذائي يتضمن تناول الخضار والفواكه والمأكولات البحرية والأسماك وزيت الزيتون والجبن.


وبالإضافة إلى ذلك عند زيادة نسبة المواد الغذائية المحتوية على مضادات الأكسدة - الثمار والبروكلي والشاي الأخضر والقهوة والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة، يحمي هذا النظام الغذائي من الخرف بما في ذلك الزهايمر.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_8_9_22_50_19_339

طبيبة تكشف أسباب التهاب البنكرياس

1568287504480958000

العلاج السلوكي يحد من ارتجاع المريء لدى المراهقين

hearing-loss

ضعف السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف

main_image63da5da363193

مكملات غذائية وأدوية لا تتناولها معا

30d6b81b-5211-42e2-a444-e843c89247d2

لتحسين مزاجك- احرص على تناول هذه الأطعمة باستمرار

2022_2_14_22_45_8_358

9 علامات تخبرك بحالتك الصحية- لاحظها على وجهك

أخبار متعلقة
hearing-loss

ضعف السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف

tbl_articles_article_22758_8776bc9906f-19df-4edc-9be7-5bbe3333e989

تجنبا للهشاشة - كيف تحافظ على سلامة عظام الجسم؟

20231019152133143VM-810x464

علاقة مباشرة بين الخرف وتقلبات ضغط الدم

ADHD_04

نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الكبار يرتبط بالخرف

tbl_articles_article_20642_942e408b025-9497-4d3c-a18b-7e3de488beb1

تقلبات ضغط الدم تهدد الدماغ والقلب

2022_6_9_12_56_37_823

6 أطعمة لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي