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الجمعة، 07-04-2023 01:45 م

تحذير لمرضى القولون العصبي .. يجب زيارة الطبيب في هذه الحالة

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الوكيل الاخباري - قال أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني الدكتور حسام موافي، إن هناك مجموعة من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وتكون أغلبيتها أعراض جانبية في محيط البطن.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب على كل شخص يشكو من ألم في القولون، الذهاب فورًا لطبيب جهاز هضمي وإجراء منظار لمعرفة سبب الإصابة، بجانب إجراء منظار على البنكرياس، لمعرفة سبب المرض الذي يعاني منه.

وتابع: "عمر مرض القولون مما يسبب خسارة 30 كيلو جرام شهريًا، حتى الغدة الدرقية لا تحدث هذا الفقدان في الوزن"، مؤكدًا أن تلك الحالة تستوجب الذهاب الفوري للطبيب.

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وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أن تشابه أعراض القولون العصبي مع بعض الأمراض الأخرى، مثل تقرحات القولون وسرطان القولون وجيوب القولون، تستدعي إجراء المنظار، لتحديد السبب المرضي بدقة.


وأشار إلى أن علاج القولون العصبي قد يستوجب في بعض الحالات الذهاب إلى أخصائي الصحة النفسية، إذا كان ناتجًا عن الشعور الدائم بالتوتر، مناشدًا المصابين به بتقليل التعرض للضغط العصبي قدر الإمكان.


الكونسلتو


 




 

 


 

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