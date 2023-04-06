طبيب يحذر من مرض شائع في رمضان

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من مشكلة صحية تكثر الإصابة بها خلال شهر رمضان المبارك.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المشكلة الصحية التي يقصدها هي فقر الدم، مؤكدًا أن سوء التغذية تزيد من خطر الإصابة به في رمضان.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن سوء التغذية في رمضان يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، نتيجة لانخفاض مستويات معدن الحديد في الجسم.



وأضاف أن معدن الحديد من العناصر الغذائية المسئولة عن إنتاج كريات الدم الحمراء، التي ترسل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ومع نقصه عن المعدل الطبيعي، ينخفض الهيموجلوبين، ومن ثم تحدث الإصابة بالأنيميا.



وفي ختام حديثه، أكد موافي أن السبيل الوحيد لتجنب الإصابة بالأنيميا في رمضان هو الاهتمام بتناول الأطعمة العنية بالبروتين الحيواني، مثل اللحوم الحمراء.

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