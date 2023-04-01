5 علامات في ساقيك تكشف اصابتك بمرض خطير

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يمكن أن يؤدي ترك مستويات الكوليسترول دون علاج إلى نقص تروية الأطراف الحرجة - وهو تقييد "شديد" لتدفق الدم إلى ساقيك، ومع ذلك، لا يحدث هذا دون أن تظهر إشارات لجسدك.وكشف موقع صحيفة إكسبريس البريطانية، الأعراض الخطيرة التي يمكن أن تشير إلى أن الكوليسترول أصبح "قاتلاً".وقال الدكتور رودني فويل، استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت كلينك: "يُعرف الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL) باسم" الكوليسترول الضار لأن الكميات الكبيرة في الدم تسبب انسداد الشرايين وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، هذا هو السبب في أنه من المهم إبقاء مستوياتك تحت الفحص، حيث يمكن أن تسبب المزيد من المشكلات".يعتبر ارتفاع الكوليسترول في الدم نذير مشاكل صحية خطيرة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.وأضاف فويل: "إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول بمرور الوقت إلى تصلب الشرايين، تصبح الشرايين مسدودة بمواد دهنية تسمى اللويحات - والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية."يمكن أن تؤدي هذه العملية التي تترك الشرايين مسدودة أحيانًا إلى "مشاكل خطيرة ومميتة في كثير من الأحيان"، بما في ذلك نقص تروية الأطراف الحرجة، وقد تلفت هذه الحالة "القاتلة" الانتباه إلى المشكلة الأساسية- ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.وتابع الطبيب: "يحدث نقص تروية الأطراف الحرجة إذا أصبح تدفق الدم إلى الساقين مقيدًا بشدة، ومع ذلك، لا يحدث هذا بدون ظهور الأعراض".نظرًا لأن الحالة تنجم عن انخفاض تدفق الدم إلى ساقيك، فهذه هي المنطقة التي يمكن فيها رصد الأعراض.وسرد الدكتور فويل أعراض نقص تروية الأطراف الحرجة كالتالي:- ألم حارق شديد في ساقيك وقدميك يستمر حتى أثناء الراحة- تصبح بشرتك شاحبة ولامعة وناعمة وجافة- الجروح والقروح (القروح المفتوحة) التي لا تلتئم في القدمين والساقين- فقدان الكتلة العضلية في ساقيك- يصبح جلد أصابع قدميك أو أطرافك السفلية باردًا وخدرًا، ويتحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود، ويبدأ في الانتفاخ وينتج صديدًا كريه الرائحة، مما يسبب ألمًا شديدًا (الغرغرينا).وأضاف الطبيب: "في بعض الحالات، قد يكون البتر أسفل الركبة ضروريًا، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أعراض نقص تروية الأطراف الحرجة، فيجب عليك الاتصال بطبيبك على وجه السرعة للتشخيص".لسوء الحظ، لا توجد العديد من العلامات التحذيرية لارتفاع الكوليسترول حيث تظهر العلامات الخطيرة عادةً مع تقدم الحالة، إنه عامل خطر خفي، مما يعني أنه يحدث دون علمنا.إذا شعر الطبيب أنك قد تكون في خطر، فسوف يحيلك لإجراء فحص دم بسيط للتحقق من الكوليسترول- هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان مستوى الكوليسترول لديك مرتفعًا جدًا، سيعتمد هذا على عمرك، ووزنك، وحالة التدخين، وارتفاع ضغط الدم، إذا كنت مصابًا بداء السكري، أو ما إذا كان هناك تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول أو مشاكل في القلب.كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفعمن تغييرات نمط الحياة إلى الطب، هناك تدخلات مختلفة متاحة لخفض مستوياتك.إن مفتاح النظام الغذائي لخفض الكوليسترول هو تقليل الدهون المشبعة الموجودة في الجبن والبسكويت على سبيل المثال.تشمل تعديلات نمط الحياة الأخرى التي يمكن أن تفيد صحتك ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، ومع ذلك، سيحتاج بعض الأشخاص إلى تناول دواء يسمى الستاتين للحفاظ على مستوياتهم في المنطقة الآمنة ومنع المزيد من المضاعفات.