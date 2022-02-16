تحذير.. مشروب شهير يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 5 أضعاف

الوكيل الإخباري - تعتبر السكتة الدماغية من أكثر أسباب الوفاة المنتشرة حول العالم، ومع ذلك يصر العلماء على انه يمكن تفادي هذه الحالة والوقاية منها خاصة إن تم تجنب المحفزات.



وبرغم أن عوامل الخطر لحدوق السكتة الدماغية معروفة على نطاق واسع، إلا أنه لا تتم مناقشة المحفزات غالبا. مثل مشروبات الطاقة، التي يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وقد تزيد من احتمالات الإصابة خمسة أضعاف.

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وتحتوي مشروبات الطاقة على مادة الكافيين المقنعة، على شكل مواد مثل الغوارانا، التي تحتوي على ضعف كمية الكافيين الموجودة في حبوب البن.





وتحتوي مشروبات الطاقة على جرعات كبيرة من الكافيين وأحيانا منبهات أخرى. وبعض الأشخاص الذين يستخدمونها يأتون إلى المستشفى مصابين بسكتة دماغية أو نزيف حاد في الدماغ. هؤلاء هم عادة من الشباب، والأشخاص الأصحاء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.



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