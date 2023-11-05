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الأحد، 05-11-2023 01:50 م

تحذير من التوست المحمص على الافطار

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الوكيل الإخباري - كشف طبيب الأورام روبيرت توماس، أن التوست المحمص له مذاق مقرمش لذيذ يعشقه الكثيرون، لكنه يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

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وقال توماس: "إن التوست من الأطعمة النشوية والسكرية، وعند تحميصه في درجة حرارة عالية، ينتج بعض المركبات السامة التي تسمى الأكريلاميد، وتدمر الحمض النووي وتضع الجهاز المناعي في خطر كبير، خاصة الأجزاء ذات البني الغامق الموجودة بالتوست، فإنها تحتوي على نسبة أكبر من الأكريلاميد".


ولهذا السبب، حذر طبيب الأورام من تناول كمية كبيرة من الأطعمة النشوية المحمصة طوال الوقت، لأنها شديدة الخطورة.


وأفاد توماس، أنه في حال عدم تحميص التوست وتناوله عاديًا في الصباح مع المربى، فإن الحصول على هذه الكمية من السكريات يرتبط بخطر الإصابة بالسرطان، موضحًا أنه من الأفضل استبدال المربى بالأفوكادو لاحتوائها على الكثير من الدهون الصحية.


ونصح بضرورة غسل الأسنان كل ليلة حال تناول التوست في المساء، لأن ذلك يؤثر على نظافة الفم والأسنان ويسبب سرطان الفم، فضلاً عن زيادة فرص الإصابة بسرطان الأمعاء عند وجود تاريخ جيني للمرض.


ويُفضل تناول بعض الأطعمة الصحية على الإفطار، مثل البيض والزبادي والشوفان وبذر الكتان والفواكه الطازجة وجبن القريش والفول، ويمكن إضافة رشة من زيت الزيتون للطعام.

 

الكونسلتو

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