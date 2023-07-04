احذر هذا العرض الغريب.. علامة على أن السموم تتسرب إلى الدم

الوكيل الاخباري - تبلغ مساحة البطانة المعوية للإنسان حوالي 1200 متر مربع، يجب أن يكون بمثابة حاجز للتحكم في ما يدخل مجرى الدم.

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وفي حين أن أحشاء الجميع شبه نفاذة، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من تشققات أو ثقوب في هذه البطانة - مما يسمح بمرور أجزاء من الطعام والسموم والبكتيريا، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.



ويُشار إلى هذا باسم "متلازمة الأمعاء المتسربة"- على الرغم من أن هذا المصطلح لم يتم اعتماده رسميًا من قبل المجتمع الطبي كسبب لهذه المشكلات.



ولكن من المعروف أن أي أطعمة غير مهضومة، وسموم، وبكتيريا قادرة على التسرب إلى الأنسجة تحتها وتسبب الالتهاب والتغيرات داخل فلورا الأمعاء، مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.



وقال ميشيل جيراجتي كورنز، من مؤسسة خبراء صحة الهضم البريطانية: "الأفراد الذين يعانون من متلازمة الأمعاء المتسربة يمكن أن يعانون من الإسهال المزمن أو الإمساك الذي يستمر لمدة أسبوع أو حتى الغازات أو الانتفاخ المفرط".



وأضاف: "إذا لاحظت أن جسمك يتفاعل فجأة مع الأطعمة التي اعتدت تناولها دون مشاكل، فقد تكون هذه علامة على وجود تسرب في القناة الهضمية."



تشمل الأعراض التي قد لا تبدو واضحة الطفح الجلدي وجفاف الجلد .



وتابع: "مواجهة الانتفاخ وآلام البطن وردود فعل الجلد (مثل الطفح الجلدي وجفاف الجلد) والصداع والتعب وضباب الدماغ بعد تناول أطعمة معينة يمكن أن يكون دليلاً على وجود فجوات في جدار الأمعاء."



وأوضح: "إن تسرب البكتيريا إلى مجرى الدم يؤدي إلى التهاب الجسم، وغالبًا ما يتسبب في إصابة المرضى بالأكزيما والصدفية وحب الشباب واستجابات المناعة الذاتية أيضًا، إذا كنت تعانين من أي أمراض جلدية مزمنة، فإن الأمر يستحق النظر في إمكانية حدوث تسرب في القناة الهضمية."



وحذر الطبيب من أن اضطرابات المزاج مثل القلق والاكتئاب مرتبطة أيضًا بالأمعاء، حيث قال: "إذا وجدت نفسك تعاني من القلق، فقد تكون هذه هي العلامة التي تحتاجها لفهم صحة أمعائك".



تحتوي القناة الهضمية على نسبة كبيرة من السيروتونين في الجسم، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في تنظيم الحالة المزاجية.



عندما تلتهب القناة الهضمية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب في إنتاج السيروتونين، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات المزاج.



وتشمل العلامات الأخرى الأكثر وضوحًا التي يمكن أن تساعد في تحديد الأمعاء المتسربة مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، والتهاب القولون التقرحي، أو مرض كرون.



مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة متجذرة في الالتهاب، والذي يحدث غالبًا بسبب الأمعاء المتسربة، عندما يكون جدار الأمعاء ملتهبًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي.



وإذا كنت تعاني من مشكلة في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي، فإن أحد أكثر الطرق شيوعًا التي يتخذها المرضى هو التخلص من مجموعات الطعام لتقليل أعراضهم، في حين أن المشكلة في الواقع قد تكون أعمق.



ونصح: "هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها اختبار القناة الهضمية المتسربة، لذلك أوصي أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالتشاور مع طبيب مؤهل".



ومتلازمة الأمعاء المتسربة هي حالة معقدة يصعب علاجها، ولكن بمساعدة أحد المتخصصين، يمكنك البدء في تحسين صحة القناة الهضمية ونوعية الحياة.

تشير عيادة كليفلاند إلى متلازمة الأمعاء المتسربة على أنها "افتراضية" في هذه المرحلة.



"متلازمة الأمعاء المتسربة هي حالة افتراضية لا يتم التعرف عليها حاليًا على أنها تشخيص طبي"، كما تقول. "إنه يعتمد على مفهوم زيادة نفاذية الأمعاء، والذي يحدث في بعض أمراض الجهاز الهضمي."

مصراوي