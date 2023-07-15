هل الشوكولاتة الداكنة ترفع ضغط الدم؟

الوكيل الاخباري - تحظى الشوكولاتة الداكنة بتفضيل الكثير من الأشخاص، حيث يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، نظرًا لمذاقها الرائع، وفوائدها الغذائية ذات التأثير الجيد على صحة الجسم، فهي تحتوي على نسبة عالية من المواد النشطة بيولوجيًا، إلا أن البعض يتساءل عن تأثير الشوكولاتة الداكنة على معدل ضغط الدم.

يستعرض في السياق الآتي، تأثير تناول الشوكولاتة الداكنة على معدل ضغط الدم.

تأثير الشوكولاتة الداكنة على معدل ضغط الدم

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قالت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، إن الشوكولاتة الداكنة تتكون من الكاكاو والحليب، موضحة أنها ليس لها أي علاقة بارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، وأنها على العكس تساهم في تنظيم معدلات ضغط الدم حين ارتفاعه، بفعل الكاكاو الموجود بها.



فوائد الشوكولاتة الداكنة

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مادة الفلافينويد المضادة للأكسدة، التي تساعد في تجنب اضطرابات القلب والأوعية الدموية، مضيفة أنها تقلل مخاطر التعرض للسكتات الدماغية.



ولفتت أن الشوكولاتة الداكنة تحافظ على مستويات ضغط الدم، وتقلل من نسب الكوليسترول الضار، كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تعمل على رفع معدلات المناعة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأنيميا، فضلًا عن دورها في تقوية العظام، لأنها غنية بالحديد والكالسيوم.



وتابعت أن الشوكولاتة الداكنة تساهم في عمل خلايا الجسم بشكل منتظم، نظرًا لغناها بالمغنسيوم المفيد للعضلات، كما أنها غنية بعنصر النحاس، المسؤول عن الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، والخلايا العصبية وتعزيز المناعة، وتكوين خلايا الدم الحمراء.



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