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الأحد، 13-08-2023 09:38 ص

تحذير: 4 مخاطر لوضع القدم على تابلوه السيارة أثناء القيادة

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الوكيل الإخباري -حذرت مؤسسة "ديكرا" للفحص الفني، مالكي السيارات، من وضع الراكب الأمامي لأقدامه أعلى "تابلوه" السيارة، وذلك بسبب الخطورة التي تشكلها هذه الوضعية على حياته.

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وقالت المؤسسة الألمانية، إن الجلوس بهذا الشكل، ربما يتسبب في أن يميل الخصر للأمام بعض الشيء، وهو ما يشكل خطر انزلاق حزام الوسط لدى مناورات الكبح الكاملة، وإحداث أضرار بمنطقة البطن، فضلًا عن لأن هذه الوضعية لا تساعد على عمل الحزام في منطقة الحوض بشكل صحيح، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث إصابات في مفصل الحوض .


وأضاف أنه في حالة تحرر الوسادة الهوائية خلال تصادم، فإن هذا قد يؤدي إلى كسور خطيرة في مفصل الحوض. ويضاف إلى هذا ما قد تسببه هذه الوضعية في الجلوس عند وقوع حادث للسيارة من توجيه القدم إلى الخلف في جزء من الثانية، في حين يتجه الجزء العلوي من الجسم والرأس إلى الأمام بفعل التصادم، وقد يؤدي هذا إلى كسر الجمجمة أو إصابات أخرى بالرأس.


وأشارت إلى أن هذه الوضعية تهدد أيضا بإصابات خطيرة، عندما يميل الراكب للأمام عند تحرر الوسادة الهوائية وتقترب رأسه من التابلوه، عندها تصبح في مرمى الوسادة الهوائية في مرحلة الانطلاق، وكأنها ضُربت بمطرقة ودفعتها للخلف.


وشددت المنظمة على أن الحماية الكاملة، التي تقدمها الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان، لا يضمنها إلا "الجلوس بشكل طبيعي وقائم".

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