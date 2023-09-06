تخفض الكوليسترول- 4 مشروبات مفيدة لصحة قلبك

الوكيل الاخباري- يجب عدم التهاون مع ارتفاع الكوليسترول بالدم، لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك لا بد من الاهتمام بتناول المشروبات التي تساعد على خفضه.



فيما يلي أفضل المشروبات المخفضة للكوليسترول من أمازون:



لبن بالشوفان

- مصدر غني بالألياف الغذائية.



- يحتوي على فيتامين د وفيتامين B12 وفيتامين B2.



- يتميز بقوامه الكريمي.



- قابل لصنع الرغوة.



- مناسب لتحضير القهوة بالحليب.



- خالٍ من السكريات المضافة.

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شاي أخضر

- غني بمضادات الأكسدة.



- يقلل الكوليسترول الضار بالدم.

بن تركي سادة

- مصنوع من حبوب البن المطحون بشكل ناعم.



- يتميز بمذاقه اللذيذ.

حليب صويا

- يأتي بخصم 6%.



- مشروب نباتي بنسبة 100%.



- مصنوع من فول الصويا الخفيف والسلس.