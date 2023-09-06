الخميس 07-09-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية

الأمن العام : حملات أمنية في مختلف مناطق المملكة

تنويه هام من وزارة التعليم العالي

إغلاق مصنع في الزرقاء

ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لميناء كيليا الأوكراني

وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة تنشيط مبادرة السلام العربية

الملكة رانيا تلتقي عدداً من الشباب الرياديين - صور

الأربعاء، 06-09-2023 11:12 م

تخفض الكوليسترول- 4 مشروبات مفيدة لصحة قلبك

2023_9_6_20_5_36_929


الوكيل الاخباري- يجب عدم التهاون مع ارتفاع الكوليسترول بالدم، لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك لا بد من الاهتمام بتناول المشروبات التي تساعد على خفضه.

فيما يلي أفضل المشروبات المخفضة للكوليسترول من أمازون:

لبن بالشوفان
- مصدر غني بالألياف الغذائية.

- يحتوي على فيتامين د وفيتامين B12 وفيتامين B2.

- يتميز بقوامه الكريمي.

- قابل لصنع الرغوة.

- مناسب لتحضير القهوة بالحليب.

- خالٍ من السكريات المضافة.

اضافة اعلان

 

شاي أخضر
- غني بمضادات الأكسدة.

- يقلل الكوليسترول الضار بالدم.

 

بن تركي سادة
- مصنوع من حبوب البن المطحون بشكل ناعم.

- يتميز بمذاقه اللذيذ.

 

حليب صويا
- يأتي بخصم 6%.

- مشروب نباتي بنسبة 100%.

- مصنوع من فول الصويا الخفيف والسلس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_9_6_18_58_30_775

عصبية كبار السن- إليك أسبابها

2023_9_6_17_55_35_851

المكسرات لمرضى المرارة- مسموحة أم ممنوعة؟

2023_9_6_16_45_28_499

أعراض النوبة القلبية- 4 علامات تصدر من المعدة

24-1-COPY

هل يساعد الأسبرين في خفض خطر الإصابة بالسكري؟

pankreatit-nedir

أسباب وأعراض التهاب البنكرياس الحاد

غسل-بيض

إياك وغسل البيض.. خطورة ما بعدها خطورة

أخبار متعلقة
8888888888888

أعراض ارتفاع الكوليسترول- 8 علامات تظهر على اليدين والقدمين

طط

فوائد مذهلة للخس لا يمكن تخيلها .. تعرف عليها

دج

تأثيرات سلبية .. على هذه الفئة أكل الدجاج بحذر

64e74fed4236045657574e4b

ست علامات لفشل القلب قد لا تتوقعها!

1673179383870111700

لخفض الكوليسترول- 3 مشروبات تناولها يوميًا

88888

أعراض السكري والكوليسترول.. 8 علامات تظهر على اليدين