تسنين الأطفال.. أعراض تستدعي استشارة الطبيب

الوكيل الإخباري- قال الدكتور أحمد السعيد يونس، استشاري طب الأطفال ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إن مدة التنسين تختلف من طفل لآخر، مشيرًا إلى أن التسنين المبكر عند الأطفال يبدأ منذ الشهر الثالث من الولاة



وأضاف السعيد، أنه من الممكن تأخر التسنين أكثر من عام ونصف، وفي هذه الحالة يجب زيارة الطبيب المختص على الفور، للتأكد من سلامة وصحة الطفل، لافتًا ظهور القواطع السفلية أولًا، ثم القواطع الأمامية، ثم الأسنان المجاورة للقواطع السفلية، ثم تلك المجاورة للقواطع العلوية، ثم الضروس، ثم الأنياب.

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وأكد استشاري طب الأطفال، أن فترة التسنين لدى الطفل يصاحبها بعض العلامات المزعجة، مشيرًا إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في النوم، بالإضافة إلى أنه لا يرغب في تناول الطعام، أو وجود سيلان للعاب من فمه أكثر من المعتاد، مع ارتفاع درجة حرارته بصورة طفيفة جدًا، مشددًا على أهمية الإسراع في استشارة الطبيب عند ارتفاع الحرارة إلى 38 درجة فأكثر.



ونصح استشاري طب الأطفال، الأمهات باستخدام بعض الوصفات الطبيعة للتخلص من ألم التسنين المزعج عند الطفل، مشيرًا إلى أهمية تدليك لثة الطفل بالطحينة، أو العسل الأسود، فضًلا عن أن استخدام بعض المسكنات، مثل الباراسيتامول، ولكن يفضل أن تكون وفقًا للطبيب المختص.



الكونسلتو الطبي

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