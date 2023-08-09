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الأربعاء، 09-08-2023 09:34 ص

5 فوائد مذهلة لشرب الماء فور الاستيقاظ.. ستغير حياتك

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الوكيل الإخباري - يتبع اليابانيون تقليدا قديما، يتمثل بشرب الماء على معدة خاوية، فور استيقاظهم صباحا، تلك الظاهرة قد تبدو غريبة قليلا، لكن تأثيرها كبير على صحة الإنسان، وفقا لتجربة "مثيرة".

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ووفقا لدراسات عديدة، توفر هذه الممارسة البسيطة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالصحة، وهو الأمر الذي دفع صحفية بموقع "دي آي يو بروجيكتس" لتجربة الطريقة لمدة شهر كامل، وتسجيل النتائج.


الانتعاش والخفة
وبعد شهر من ممارسة شرب الماء فور الاستيقاظ، قالت الصحفية: "بعد أيام قليلة من بدء شرب الماء في الصباح، بدأت أشعر بأنني أخف وزنا. شعرت أن جسدي كان يزيل السموم بسهولة أكبر".


النظام الغذائي
وأكدت الصحفية أن العادة الجديدة ساعدتها على تحمل النظام الغذائي الذي تتبعه، حيث أنها لم تشعر "بالجوع المزعج الذي يأتي كل ساعة"، والرغبة بتناول الطعام الخفيف بين الوجبات.


النزول بالوزن
وقالت الصحفية: " بالإضافة إلى الشعور بجوع أقل، لم يعد هضمي بطيئا وثقيلا. ارتفاع مستوى الطاقة لدي حفزني على ممارسة الرياضة أكثر فأكثر".


عسر الهضم
وأشارت صاحبة التجربة إلى أنها كانت تعاني من عسر الهضم سابقا، وكذلك الحموضة، إلا أن هذه المشاكل اختفت بشرب الماء في الصباح، وغاب الشعور بالحموضة بعد الوجبات.


البشرة
كما أكدت الصحفية التأثير الكبير الذي لاحظته على بشرتها بسبب الماء: "اعتاد الناس أن يقولوا لي إنني أبدو أكبر من عمري. منذ أن بدأت العلاج بالماء، تقلصت التجاعيد في وجهي والآن تبدو بشرتي صحية ومشرقة ومتوهجة".

 

سكاي نيوز

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