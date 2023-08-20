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الأحد، 20-08-2023 07:26 ص

طبيبة تكشف الأسباب الرئيسية لخدر اليدين والقدمين

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الوكيل الاخباري - يمكن أن يشير شعور الشخص بخدر اليدين والقدمين إلى وجود أمراض مختلفة. لذلك يجب عدم تجاهل ذلك واستشارة الطبيب.

وتشير الدكتورة زاميرا بيكمورزايفا، أخصائية طب الأعصاب، إلى أن هذا الشعور قد يكون قبل كل شيء مرتبطا بوجود مشكلات في العمود الفقري.

وتقول: "إذا خدرت اليدان، فيجب على الشخص البحث عن لب المشكلة في العمود الفقري العنقي والجزء العلوي من الصدر. وإذا خدرت القدمان، فقد تكون هناك مشكلة في أسفل العمود الفقري الصدري والقطني. وغالبا ما تشير هذه الحالات، إلى وجود فتق بين الفقرات".

ووفقا لها، يمكن أن يكون سبب خدر الأطراف تكوّن بؤر أو تضخم في الحبل الشوكي.

وتقول: "السبب الآخر الشائع لخدر الأطراف العلوية، أي اليدين، هو متلازمة النفق الرسغي، عندما يحدث انضغاط العصب على مستوى مفاصل الرسغ. لا يوجد سوى ثلاثة منها - شعاعي وزندي ومتوسط. كل واحد منها مسؤول عن أعصاب أصابع معينة. واستنادًا إلى أي أصابع تزعج أكثر، يمكن تحديد العصب المصاب".

وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تعاني الألياف العصبية من داء السكري ، حيث يشعر الشخص في هذه الحالة بالحرقة وخدر اليدين والقدمين.

وتقول: "يمكن أن يشعر الشخص بخدر اليدين والقدمين، بسبب تناول بعض أنواع الأدوية مثل مضادات الحيوية ومضادات التجلط وخلال فترة العلاج الكيميائي".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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