تعاني من الدوخة عند المشي؟- طرق للتعامل معها

الوكيل الإخباري - تعتبر الدوخة عرض شائع للكثير من المشكلات، ويمكن أن تحدث نتيجة سوء التغذية أو القيام بحركات مفاجئة أو عدم الحصول على الراحة، ولكن يمكن أيضًا أن تحدث أثناء المشي، فكيف يمكن التغلب عليها؟



طرق للتعامل مع الدوخة أثناء المشي

- شرب كميات كافية من المياه أو غيرها من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم، أو الاستلقاء عند الشعور بالدوار، حيث إنه يفضل تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

- الحد من التوتر والضغوط العصبية.

- الحصول على قسط كاف من النوم، حيث يفضل الحصول على 7 ساعات أو أكثر من النوم.

- تجنب الكافيين والتبغ، حيث قد يؤدي استخدام هذه المواد إلى حدوث الدوخة أو جعلها أسوأ.

- ممارسة تمارين التنفس بانتظام.

- اتباع نظام غذائي صحي يتكون من الخضار والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون للمساعدة في منع الدوار.

- هناك العديد من الأساليب العلاجية التي يمكن استخدامها أيضًا للمساعدة في تخفيف الدوخة، مثل مناورات وضع الرأس أو العلاج بالتوازن.

- العلاج النفسي، إذا كان شخص ما يعاني من الدوخة المرتبطة باضطراب القلق، فقد يساعده العلاج النفسي في تخفيف هذه الأعراض.

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