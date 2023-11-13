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الإثنين، 13-11-2023 12:10 م

تعرف على الفوائد الصحية لعسل المانوكا

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الوكيل الإخباري - قال مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن عسل المانوكا يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، وذلك بفضل محتواه العالي من مادة "ميثيل جليوكسال".

وأوضح المركز أن عسل المانوكا يساعد في علاج العديد من الأمراض مثل متاعب المعدة، والأمعاء، وأمراض الجهاز التنفسي، مثل التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والتهاب الحلق.

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كما يساعد عسل المانوكا في علاج الالتهابات الجلدية مثل السعفة، وحب الشباب، وفطريات القدم، وكذلك السحجات، واضطراب التئام الجروح.
جدير بالذكر أن عسل المانوكا هو عسل يتم الحصول عليه من رحيق زهور نبات المانوكا في نيوزيلندا.

 

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