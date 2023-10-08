تعرف على فوائد الزيوت العطرية وأهم استخداماتها

الوكيل الإخباري - الزيوت العطرية هي زيوت طبيعية مستخرجة من النباتات تحتوي على مركبات طبيعية، مما يجعلها تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية سواء استخدامها بشكل موضعي أو استنشاقها.

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فوائد الزيوت العطرية

1- تقليل التوتر

يساعد استخدام الزيوت العطرية، مثل زيت اللافندر وزيت الياسمين في تهدئة الجسم وتخفيف القلق وزيادة الاسترخاء وتحسين جودة النوم حيث يتم استنشاق الزيوت للحصول على أفضل النتائج أو التدليك في أماكن متفرقة بالجسم.



2- تحسين الحالة المزاجية

تعزز الزيوت العطرية من الحالة المزاجية وتحسن الحالة العامة للعقل والروح بما في ذلك زيت البرغموت وزيت اللافندر ومن ثم الحد من فرص الإصابة بالاكتئاب وتخفيف التوتر، لذلك يجب الحرص على استعمال هذه الزيوت فور الشعور بأي تغير.



3- تخفيف الصداع

تعمل الزيوت العطرية بما في ذلك زيت اللافندر وزيت النعناع على تخفيف الصداع وآلام الرأس عن طريق تدليكها بلطف على المناطق المصابة بالصداع، وذلك لاحتواء الزيوت على المنثول الذي يساعد على التبريد ومن ثم تخفيف الصداع، وبالتالي فإن الزيوت هي أفضل علاج طبيعي للصداع.



4- تحسين التركيز والانتباه

تزيد الزيوت العطرية، مثل زيت النعناع وزيت الروزماري من زيادة التركيز وتحسين اليقظة العقلية والانتباه حيث يمكن الحصول على هذه الفوائد عن طريق الاستنشاق أو التدليك أو الاستعمال أثناء الاستحمام أو مبخرة العطر.



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