تعرف على حالات الإصابة بالصداع نتيجة الكافيين

الوكيل الإخباري - قال البروفيسور الألماني فرانك إربجوت إن الكافيين قد يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالصداع، موضحاً أنه من خلال الاستهلاك المتكرر يتعود الجسم على الكافيين، ومن ثم يعاني المرء من الصداع في حال عدم تناوله.



وأضاف رئيس مؤسسة الدماغ الألمانية أن الاستهلاك العالي للكافيين يزيد معدل إدرار البول، ما يتسبب في نقص السوائل في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بالصداع.

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من ناحية أخرى، أشار إربجوت إلى أن المرء يحتاج إلى الكافيين بمعدل يتراوح من 100 إلى 200 ملغم للقضاء على الصداع، موضحاً أن فنجان القهوة يحتوي على الكافيين بمعدل يتراوح بين 30 و60 ملغم، لذا يتعين على المرء شرب فنجانين إلى 4 فناجين قهوة للوصول إلى هذا المعدل.

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