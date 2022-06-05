تعرف على فوائد حبوب الزنك للمرأة

الوكيل الإخباري - تحتاج المرأة إلى العناية بصحتها عموماً والجلدية خصوصاً، لتبدو بأفضل حال، وببشرة مشرقة ، وبما أنّ نقص معدن الزنك في الجسم قد يساهم في ظهور حب الشباب، جفاف الجلد، الأظافر الهشة، والشعر الباهت، فقد يكون من الضروري جداً الحفاظ على مستواه في الجسم. علماً أنّ المدخول الغذائي الموصى به هو 12 مجم في اليوم لدى الإناث.

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الزنك يعزز الشفاء

معدن الزنك ضروري لأكثر من 200 تفاعل كيميائي في الجسم، فهو يشارك بشكل خاص في تخليق البروتين. هذا العنصر النادر بخصائصه المضادّة للأكسدة يعمل على: النمو، التنفس، جهاز الغدد الصماء، المناعة، الالتهاب، التكاثر والأداء في العلاقة الزوجية. بالنسبة للبشرة، يعد الزنك حليفاً أساسياً؛ وبالتالي، فهو يعزز الشفاء، فيتدخل في العديد من مشاكل الجلد: الصدفية، تقرحات الساق، والتهابات الجلد. دوره في مواجهة مشكلة حب الشباب، على سبيل المثال، يظهر الآن بشكل جيد. لن يتدخل فقط ضد البكتيريا المسؤولة، ولكنه سيحدُّ أيضاً من التفاعل الالتهابي.

رغم وجود الزنك في العديد من الأطعمة -الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم والبيض والحبوب والبقول- إلا أن أوجه القصور منتشرة على نطاق واسع. في الواقع، فإنَّ استهلاك التبغ والقهوة والشاي وغيرها وتناول مدرات البول، وكذلك الإجهاد يستنزف احتياطيات الزنك.

متى تأخذين حبوب الزنك؟





يمكن أن تكون حبوب الزنك أو ما يسمى بمكملات الزنك مفيدة في حالة حب الشباب. بشكل عام، يمكن أن توفر هذه المكملات حلّاً لمشاكل الجلد والأظافر والشعر. علاوة على ذلك، يوصَى بمزيج من الزنك والسيلينيوم لمحاربة شيخوخة الجلد. مكملات الزنك ضرورية أحياناً للنساء الحوامل، اللواتي تزداد احتياجاتهن أثناء الحمل، ويمكن أن يكون مفيداً للنباتيين. يتداخل الحديد مع امتصاص الزنك، لذا، تجنّبي المكملات التي تجمع بين الحديد والزنك. أخيراً، النصيحة الأخيرة، اعلمي أنّ امتصاص الزنك يكون أعلى على معدة فارغة منه أثناء الوجبة.

سيدتي

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